Lopettaminen ei käynyt mielessäkään – Mika Pyörälä piti uransa jatkumista itsestäänselvyytenä: "En nähnyt mitään esteitä jatkolle"

Ennen tiistain Ilves-peliä Kärpät lupaili sosiaalisen median kanavissaan kannattajilleen joululahjoja viimeisessä kotipelissä ennen joulua, mutta tuskinpa kukaan arvasi mitä on tulossa. Muutaman sopimuksen sijaan Raksilan mediakuutiolle iskettiin yhteensä kymmenen pelaajan nimet pitkin iltaa. Todellinen makupala oli säästetty ottelun päätöserään.

Kärpät ja sen veteraanipelaajat Lasse Kukkonen ja Mika Pyörälä yllättivät lähes kaikki. Konkarikaksikon jatkosopimukset jo tässä vaiheessa kautta tulivat hieman puun takaa, mutta kaksikosta pidemmän, kaksivuotisen, jatkon kirjoittaneelle Pyörälälle uran jatkuminen oli kuitenkin itsestäänselvyys. Ja Kärpät oli luonnollisesti ainoa vaihtoehto.

– Peli on maistunut ja intohimo löytyy edelleen. Olen pysynyt terveenä ja hallillekin on edelleen mukava tulla joka päivä, joten en nähnyt mitään esteitä jatkolle. Intressit kohtasivat seuran kanssa, joten homma oli nopeasti selvä, Pyörälä kertasi jatkopäätöksen taustoja.

– Tärkeää on myös, että koen pysyväni hyvin mukana ja pystyn antamaan kentällä vaaditun panoksen, Pyörälä lisäsi.

37-vuotias Pyörälä pelaa nykysopimuksen puitteissa Kärpissä lähes nelikymppiseksi. Noilla kilometreillä ei ole mikään yllätys, että hän myöntää auliisti sopimuksen olevan erittäin todennäköisesti hänen uransa viimeinen.

Pyörälästä tulee eniten runkosarjapelejä Kärpissä pelannut pelaaja, jos kaikki menee hyvin ja hän pelaa suurimman osan sopimuskautensa aikaisista peleistä. Tällä ei kuitenkaan ole ainakaan vielä kovin suurta painoarvoa pelaajan arvomaailmassa.

– En ole ajatellut sitä yhtään, eikä sillä ole mitään merkitystä. Olen kiitollinen, että olen saanut pelata koko liigaurani kotikaupungissa. Katsotaan sitten uran päätyttyä, paljonko niitä pelejä lopulta kertyi.

Uuden opettelua

Viime kauden Sveitsissä kiekkoillut Pyörälä palasi hyvin erilaiseen joukkueeseen kuin mistä lähti kauden 2016-2017 jälkeen. Muutosta oli niin kopissa kuin kaukalossakin.

– Totta kai tämä on ollut uuden opettelua ja ottanut oman aikansa, kun jokunen vuosi tuli kuitenkin tahkottua samalla vanhalla systeemillä. Tämä on ollut itselle kuitenkin mielekästä ja mielikin on pysynyt virkeänä.

Pelityylihaasteen lisäksi toisen haasteen toi pelipaikka samassa ketjussa nuorten miesten kanssa. Urallaan vahvassa nousukiidossa olevat Rasmus Kupari ja Aleksi Heponiemi ovat parhaillaan alle 20-vuotiaiden MM-kisamatkalla, joten Pyörälä saa pelata hetken aikaa kokeneempien kavereiden kanssa.

Samassa ketjussa hyökkäävät nyt Michal Kristof ja Oskar Osala.

– Vähän erityyppisiä pelaajia he ovat kuin Heponiemi ja Kupari, joten lainalaisuudet ovat myös erilaiset, konkari hymähtää.

– Olen kuitenkin nauttinut joka hetkestä Rasmuksen ja Aleksin kanssa. On hienoa katsoa, miten pojat ottavat askeleita eteenpäin koko ajan ja millä tarmolla ja itseluottamuksella he pelaavat. Toki virheitä tulee, mutta mielestäni pääasia on, etteivät pojat pelkää niitä. He menevät omilla vahvuuksillaan. Jos tulee virheitä, tulee virheitä, mutta kyllä tämä plussalle on silti kokonaisuutena jäänyt.

Kärpillä alkoi torstain TPS-pelin jälkeen tapaninpäivään kestävä jouluvapaa. Se tuli taatusti tarpeeseen, sillä otteluruuhka on ollut joulukuussa kova.

Pyörälän joulusuunnitelmat ovat varsin perinteiset.

– Käydään perheen kanssa vanhempieni luona ja appivanhemmilla valmiissa pöydässä. Itse pääsee helpolla.