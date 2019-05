Lippukauppa kävi kuumana, lauantain seitsemännen liigafinaalin liput myytiin nopeasti loppuun – Ensimmäiset jonottajat saapuivat jo yöllä kärppätoimiston oven taakse

Hieno tapahtuma, mutta firmojen paikoille ei silti kaikki tule aina, se näkyi viimeksi n. 200 oli jääneet lipun kanssa kotiin, niitähän ei voi myydä kahta kertaa, vaikka jotkut täällä ihmettelee, kun ilmoitetaan 5900, eikö kiinnosta, kyllä kiinnostaa tuhansia ei saa lippua peliin, tietokone laskee tarkasti sisään tullessa lukulaitteen avulla vain paikalle tulleet, ei niitä jotka lipun kanssa kotona. Vapaalippuiset esim. toimittajat ym. eivät näy luvuissa, A-nuorten finaaleissa oli meitä vapaalippulaisia eläkeläisiä varmasti yli 1000 paikalla, vilautettiin eläkekorttia ja järkkärit heilautti kättä, Kiitos Kärpille siitä, näin maailmalla tehdään myöskin eläkeläisten suhteen, kaksi peliä kävin nauttimassa ja A-nuoret nosti poikaa Raksilassa vasta.

Käytännössä halli on aina loppuunmyyty, lippuja ei myydä kausikortti paikoille kahta kertaa.

Ihmetyttää älykkyysosamäärä niillä jotka ei tätä ymmärrä tai eivät halua ymmärtää.

Raksilassa ilmoitetaan katsojamäärän olevan 5200, silloinkin halli on loppuunmyyty 1000 kausikorttista, ovat lipun kanssa kotona,ei tullut leimaamaan järjestysmiehille.

Huomenna tulee varmaan kaikki jotka omistaa kausikortinkin ja luku on tasan 6200, hallissa täyttä.