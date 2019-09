Lindsten, Humaloja, Pesonen ja Niemelä palaavat kokoonpanoon – Kärpät lähes parhaalla miehistöllä revanssia hakevan Ilveksen kimppuun

Kärpät kohtaa Tampereen Ilveksen toistamiseen lyhyen ajan sisällä, kun viikko sitten kotiluolassaan Kärpille hävinneet tupsukorvat matkustavat lauantaiksi Raksilaan revanssi mielessään. Ottelu alkaa kello 17.00.

Edellisen Ilves-pelin jälkeen Kärpät kävi hakemassa voiton Jyväskylästä, mutta tiistaina pikkupedot hävisivät sarjakärki Tapparalle maalilla Tampereella. Tappio oli oululaisten liigakauden ensimmäinen.

Kärpät on sarjassa toisena, kun ensimmäinen kymmenys runkosarjasta on takana. Oululaisten peräpää on pitänyt kiitettävästi, sillä Kärpät on päästänyt Liigassa vähiten maaleja ensimmäisten kierrosten aikana.

Maalinteossa Kärpät on sarjan keskikastia. Pikkupedot ovat latoneet puolet vähemmän maaleja kuin eniten osumia viimeistellyt Tappara.

Osasyy tähän on tilastojenkin valossa Liigan keskitasoa heikompi ylivoimatehokkuus. Ainoastaan Porin Ässät on tehnyt vähemmän ylivoimamaaleja alkukauden aikana kuin Kärpät.

Sairastupa tyhjeni

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia lauantaina, sillä oululaisten sairastupa on tyhjentynyt kiitettävästi. Loukkaantuneiden listalla on enää puolustaja Taneli Ronkainen.

Lauantaina kauden ensimmäisen pelinsä pelaa laitahyökkääjä Jasper Lindsten, jonka edellinen peli on Kärppien ja HPK:n seitsemäs liigafinaali viime keväältä. Tuossa ottelussa salolaislähtöinen pelaaja viimeisteli Kärppien ainoan osuman.

Kokoonpanoon palaavat myös hyökkääjät Miska Humaloja ja Janne Pesonen sekä puolustaja Topi Niemelä.

Kärppien uusi kultakypärä Otto Karvinen saa lauantaina pykälää suuremman roolin kokoonpanoon palaavan Pesosen rinnalla. Karvinen on viimeistellyt neljä maalia kolmessa edellisessä pelissä.

Kärppien kokoonpano lauantain Ilves-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#29 Radek Koblizek – #20 Janne Pesonen –#21 Otto Karvinen

#67 Jasper Lindsten – #13 Michal Kristof – #27 Miska Humaloja

#41 Jari Sailio – #52 Aatu Räty – #38 Aku Räty

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalissa

#30 Justus Annunen, varalla #42 Patrik Rybar