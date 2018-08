Liigan tv-oikeudet siirtyvät Telialle – Suomessa siirrytään jääkiekossa Euroopan suurimpaan etätuotantoon

Euroopan suurin etätuotantokokonaisuus Liiga-hub, ohjelmaa viikon jokaisena päivänä, Suomen ensimmäinen miesten jääkiekkoliigan naisasiantuntija sekä mahdollisuus valita kaikki tai vain suosikkijoukkueensa ottelut.

Liigan tv-oikeudet seuraavaksi kuudeksi vuodeksi hankkinut Telia esitteli keskiviikkona uudistuksiaan, joista suurimmat liittyvät tuotantoon ja tarjontaan.

Samanaikaisesti Liigan videotuomarointi siirtyy Pasilaan "tilannehuoneeseen".

Liigaa lähetetään ensi kaudella keskitetysti ohjaamosta Pasilasta, ja niin sanotuista vanhoista ulkotuotantoautoista on luovuttu.

– Olemme uusineet jokaisen hallin kuitu- ja verkkoyhteydet, joten testaamme elokuun harjoituskaudella, että ne toimivat joka hallissa, Telian Liiga-sisältöjen vastaava tuottaja Kalle Takala selittää.

Teknisiin uudistuksiin kuuluu myös esimerkiksi virtuaalistudio ja halleissa moninkertaistettu mikrofonien määrä. Takala lupaa, että ensi kaudella ääntä saadaan myös toisinaan vaihtopenkeiltä.

Uutta yleisöä pyritäänkin kalastelemaan viihteellisemmällä sisällöllä.

– Meillä on tulossa esimerkiksi sketsisarja. Haluamme tuoda myös pelaajien tarinoita uudella tavalla esiin myös kaukalon ulkopuolella: mitä he harrastavat, syövät, mistä he innostuvat, Takala selittää.

Miesten jääkiekkoliigan lähetyksissä nähdään myös ensimmäistä kertaa naisasiantuntija, kun talviolympialaisissa TV5:llä asiantuntijana toiminut Saija Tarkki hyppää Telian remmiin.

Sitä, palaako jääkiekko mahdollisesti Maikkarille Telian ja MTV3:n yrityskaupan myötä, Takala ei vielä suostu kommentoimaan.

– Paljon on varmaan suunnitelmia siihen liittyen, mutta vielä on liian varhaista sanoa. Menee varmaan vuosi tai puolitoista, kun odotellaan EU:n kilpailuviranomaisten päätöstä ja vasta sitten tulee jotakin konkreettista.