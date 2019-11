Liigan kuumimmat joukkueet iskevät yhteen illalla Raksilassa – Jukureista lainattu Jimi Jalonen tekee kärppädebyytin kapteeni Kukkosen pakkiparina

Raksilassa pelataan illalla todellinen kärkikamppailu, kun Liigan ylivoimaisesti kuumimmat joukkueet Kärpät ja JYP iskevät yhteen. Ottelu alkaa kello 18.30.

Kuntopuntarin kärkikaksikko seilaa mukavassa voittoputkessa tällä hetkellä. Kärpät on voittanut kymmenen ottelua putkeen, eikä pikkupedot ole jääneet pisteittä yli kahteen kuukauteen. JYP ei ole juuri huonompi, sillä tilillä on seitsemän suoraa kolmen pisteen voittoa.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella jo kertaalleen syyskuun lopussa Jyväskylässä. Tuossa pelissä Kärpät nousi parikin kertaa takaa rinnalle ja lopulta jatkoaikavoittoon Juho Lammikon ja Jesse Puljujärven juonimalla maalilla.

Tuon syyskuisen pelin jälkeen alkoi JYPin nousukiito. Hurrikaaniryhmä on pelannut sen jälkeen 18 liigaottelua ja hävinnyt niistä vain kolme.

– Motivaatio on kaikilla tapissa heikon kauden jälkeen, mutta ei tässä ole mitään kaneja vedetty hatusta. Perustekemisemme on kovalla tasolla ja jokaisella on vahva halu parantaa jatkuvasti. Tässä joukkueessa on kaikilla hyvä olla, jo 11. kautensa Jyväskylässä aloittanut Muhoksen kasvatti Jani Tuppurainen näkee.

Jaloselle kärppädebyytti

Kärppien kokoonpanossa debytoi maanantaina Mikkelin Jukureista kolmeksi viikoksi lainattu Jimi Jalonen. Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen poika pelaa kärppädebyytissään kapteeni Lasse Kukkosen pakkiparina. Maanantain vastaisena yönä Ouluun Mikkelistä ajellut Jalonen harjoitteli Kärppien mukana ensimmäistä kertaa maanantaina.

Lasse Kukkonen pelaa Jukureista lainatun Jimi Jalosen pakkiparina. KUVA: Jarmo Kontiainen

Kärpät joutui pakkikauppaan, sillä viikonvaihteessa kokoonpanosta tippuivat niin Aleksi Mäkelä kuin Topi Niemelä. Omista junioreista päävalmentaja Mikko Manner ei halunnut tässä tilanteessa paikkaajaa nostaa.

–(Olli) Vanttaja ja (Jaakko) Niskala sieltä seuraavina ovat tyrkyllä liigajoukkueeseen, mutta meillä on tällä viikolla JYPin ja HIFK:n kaltaisia kovia vastustajia, emmekä halua heitä sellaiseen paikkaan laittaa vielä. Nyt tarvitsimme liigakokemusta omaavan korvaajan. Meillä on ehkä maajoukkuetauolla taas pelaajia pois, joten ehkäpä junnujen aika tulee sitten, Manner taustoitti.

Mäkelän ja Niemelän lisäksi Kärppien kokoonpanosta putosi Ässät-pelissä tulleen loukkaantumisen takia Tino Metsävainio. Viikonlopun vahvistuksilla oululaisjoukkueen sairastuvan miesvahvuus on nyt seitsemän pelaajaa.

Nättinen piikkinä Kärppien lihassa

Tiistai-iltana Raksilassa kohtaavat Liigassa eniten maaleja tehnyt ja vähiten päästänyt joukkue. Jyväskyläläisten kauden 82 osumasta 22-vuotias Julius Nättinen on viimeistellyt 18. Sarjan piste- ja maalipörssiä ylivoimaisesti johtava Nättinen on jäänyt viimeisen 11 ottelun aikana ilman maalia ainoastaan kerran.

– Pelasin Nättisen kanssaan jo viisi vuotta sitten jonkin verran, ja jo silloin näin, että hänellä eväät mihin tahansa, Tuppurainen kehaisee.

Muhoksen Jääklubin kasvatin mukaan JYP lähtee kaatamaan Kärppiä edellisen kohtaamisen jälkeen revanssihengellä. JYP on valmistautunut peliin hyvin, ja joukkue matkusti Ouluun jo hyvissä ajoin maanantaina. Pelipäivää edeltävä matkustus on JYPin arjessa poikkeustapaus.

– Kärpillä on hyvä ykkösketju. (Mika) Pyörälä näyttää olevan huippuiskussa, joten siinä rinnalla on muiden helppo pelata. (Julius) Junttila on nopea poika hakemaan läpiajoja, joten kyllä saamme tarkkana olla Kärppien kanssa, Tuppurainen varoittelee omiaan.

– Mutta kyllä Kärpätkin saa olla tarkkana meidän kanssamme. Toivottavasti saamme jotain kotiinviemisiä.

– Tai otetaan, Tuppurainen tarkentaa heti perään.

Kärppien kokoonpano kello 18.30 alkavassa JYP-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#36 Jussi Jokinen – #19 Michal Kristof – #13 Julius Junttila

#20 Janne Pesonen – #27 Miska Humaloja – #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio – #51 Jesse Koskenkorva - #23 Julius Hermonen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #3 Jimi Jalonen

#4 Joona Huttula



Maalissa #42 Patrik Rybar, varalla #30 Justus Annunen