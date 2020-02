Liigan ärsyttävimmäksi äänestetty ketju jälleen kasassa – ainoastaan ykkösnyrkki säilyi ennallaan Mannerin muokatessa hyökkäysvitjoja JYP-peliin

Liigapisteitä jaetaan jälleen illalla Raksilassa, kun JYP Jyväskylästä saapuu Kärppien vieraaksi. Kiekko putoaa jäähän kello 17.00.

Kyseessä on joukkueiden kauden neljäs kohtaaminen. Ensimmäistä kertaa Kärpät ja JYP kohtasivat Jyväskylässä syyskuun lopussa. Kärpät voitti ottelun tuolloin Juho Lammikon jatkoaikamaalilla.

Ottelu jäi parhaiten mieleen Jussi Jokisen pitkään pelikieltoon johtaneesta törttöilystä. Jokisen kahdeksan ottelun pelikielto on edelleen tämän liigakauden pisin.

Seuraavan kerran paremmuudesta miteltiin marraskuun lopussa Raksilassa. Tshekkipuolustaja Jakub Krejcik ratkaisi hattutempullaan voiton Kärpille.

Kolmannessa kohtaamisessa tanssittiin tapanintanssit Jyväskylässä heti joulun jälkeen. Ottelun erikoisuus löytyi vierasjoukkueen kokoonpanosta, sillä Kärppien maalivahtikaksikkona operoi 17-vuotiaat Joel Blomqvist ja Leevi Meriläinen. JYP onnistui tuolloin ottamaan ensimmäisen voittonsa Kärpistä.

Runkosarjan voitto jo takataskussa

Molemmat joukkueet pelasivat myös perjantaina. Kärpät hävisi KalPalle Kuopiossa jatkoajalla. Sarjan seitsemännestä sijasta taistelevat JYP ja HPK pelasivat sarjapisteistä Jyväskylässä. Kotijoukkue oli niukasti parempi maalein 2-1.

Tappio oli Kärpille ensimmäinen kuuden pelin otannalla. Myös JYP on onnistunut oikaisemaan vuoden alun syöksykierteensä, sillä jyväskyläläiset ovat ottaneet kuudesta viime pelistään neljä voittoa.

Runkosarjassa Kärpät on sementoinut piikkipaikan itselleen. Tappara on jo kymmenen pisteen päässä, kun pelejä on jäljellä enää joukkueesta riippuen viidestä seitsemään.

Pihviketju taas kasassa

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia perjantain Kuopion peliin nähden. Kakkos- ja kolmosketjuja on jälleen sekoitettu päävalmentaja Mikko Mannerin etsiessä parhaita kombinaatioita kevään peleihin.

Kokoonpanoon palaa sairastelun jälkeen Jari Sailio, joka ottaa paikan nelosketjusta Miska Humalojan ja Otto Karvisen rinnalta. Näin viime kaudella liigakapteenien koko sarjan ärsyttävimmäksi ketjuksi äänestämä pihviketju on jälleen yhdessä.

Kärppien maalilla jatkaa Patrik Rybar, Justus Annusen parannellessa edelleen lihasvammaansa.

Kärppien kokoonpano kello 17.00 alkavassa JYP-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila– #19 Michal Kristof ¬– #50 Juhamatti Aaltonen

#36 Jussi Jokinen – #20 Janne Pesonen – #18 Sami Anttila

#41 Jari Sailio – #27 Miska Humaloja – #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#4 Joona Huttula – #28 Mikko Niemelä

#43 Miihkali Teppo – #71 Ludwig Byström

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#37 Aleksi Mäkelä

Maalivahdit #42 Patrik Rybar (#32 Joel Blomqvist)