Liiga pyysi tuomarivirhettä Kärpiltä anteeksi jo lauantai-iltana – Toimitusjohtaja Virkkunen: ”Anteeksipyyntö on hyväksytty”

Asiasta on liigalla ollut tieto tuomarikaksikon Kärppä vastaisuudesta. Miksi eivät reakoineet kun Jussi Jokinen mainitsi vähästä ylivoimasta verrattuna HPK:n ylivoimaan jossakin mediassa. On turhaa jeesustelua heittäytyä tekopyhäksija pyydellä anteeksi jälkeen päin. Liiga rahastaa kalliilla meiltä katsojilta ja sitten tekee tuollaisen jutun. On jotenkin kuluttajan harhaan johtamista ja normaalisti tulisi hyvittää väärästä tuotteesta.