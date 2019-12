Liiga myönsi lisenssit ensi kaudeksi kaikille nykyisille seuroille – "Talous on edelleen vahvistunut aikaisempiin vuosiin verrattuna"

Minkä muun päätöksen lisenssikomitea olisi voinut tehdä?

Liiga on osakeyhtiö, jonka omistajia ovat nämä 15 seuraa. Liigasta ei voi pudottaa yhtään seuraa noin vain. Liiga on sitonut omat kätensä niin, ettei se kykene tekemään järkeviä ratkaisuja.

Liigan 15 seuraa on aivan liian iso joukko. 60 peliä kaudessa on täysin järjetön määrä.

Liiga taso on laskenut muutamassa vuodessa dramaattisesti. Myös katsojamäärät ovat laskeneet.

Talous pysyy joten kuten kasassa vain rahakkaan tv-sopimuksen (Telia) myötä.

Vertailuna muuhun Eurooppaan voisi muistuttaa, että tämän syksyn Chl-sarjassa Liigan seuroista vain Tappara ylsi 16 parhaan joukkoon. Kahdeksan parhaan joukkoon ei yhtään Liiga-seuraa.

Neljän parhaan joukossa on kolme seuraa Ruotsista, jossa liiga on avoin. Sieltä huonoimmat tippuvat nyt suoraan sikäläiseen divariin.

Toisin on Suomessa. Täällä ”yhtiö” on suljettu. Viime aikoina sinne on päässyt vain rahalla, ei pelaamalla kiekkoa.