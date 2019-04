Leskinen toi Kärpät maalin päähän, mutta kiri jäi vajaaksi – HIFK tasoitti otteluvoitot

Runkosarja on pipolätkää ja pudotuspelit aivan eri pelejä. Ja se näkyy Kärppien pelissä jossa nyt todellinen totuus paljastuu.

Kärppien hyökkäysketjut ihan surkeat ja epäbalansissa ykkösketjua lukuunottamatta. Se on tarkassa vartioinnissa niin tulos on tämä mikä on.

Sieltä on jo poikaset heitetty katsomoon. Harmittaa kun hyvä Heponiemi menee nyt ihan hukkaan.

Entäpä Ohtamaa, Kärppien heikoin lenkki ja siihen on nyt isketty jo kolme kertaa tässä HIFK sarjassa. Heskakin on hidas kuin täi tervassa. Kivihalme Kärppien paras pelaaja tähän mennessä muttei se riitä. Hakanpää myös jotenkin tasollaan.

Ei hyvä tästä seuraa, se on menoa pronssiotteluun Tapparaa vastaan.