Leijonien päävalmentajan poika avasi liigamaalitilinsä

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on erittäin huono aluksi Keski-Lapissa, Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Kemijärvi ja Salla jäätävän vesisateen, lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Ajokeli on huono aluksi Taivalkosken kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Ylitornio, Pello ja Rovaniemi jäätävän vesisateen, lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Ajokeli on huono Pohjois-Lapissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Keski-Lapissa, Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio, Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi ja Salla jalkakäytävät ovat aluksi erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.