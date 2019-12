Kymmenen pelaajan poissaolosta kärsinyt Kärpät kaatoi KooKoon kymmenessä minuutissa – Pyörälä: ”Väitän meidän pelanneen paremmin monessa aiemmassa pelissä”

Kymmenen pelaajan poissaolo ei Kärppiä kovin paljon tunnu hetkauttavan. Kärppien torstain vastustajan KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas parahti Raksilassa, ettei hänen joukkueensa kestäisi tuollaista poissaolijoiden määrää mitenkään.

Oululaisjoukkueen sairastuvalla on tällä hetkellä tungosta, sillä viisi hyökkääjää, neljä puolustajaa ja yksi maalivahti on tällä hetkellä loukkaantuneiden kirjoissa. Kärpät kestää kuitenkin varsin hyvin, sillä pikkupetojen voittokulku on säilynyt vakuuttavana. Torstai-iltana kaatui KooKoo maalein 6-3.