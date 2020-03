KooKoo voitti vihdoin Kärpät - Kärppien tehomies Raksilassa oli kahden pisteen Jussi Jokinen, lue otteluseuranta tästä

KooKoo voitti Kärpät ensimmäistä kertaa tällä kaudella kaatamalla pikkupedot jatkoajalla maalein 3-4. Kärppien tehomies oli kahden tehopisteen iltaa viettänyt Jussi Jokinen.

Jokisen lisäksi oululaisten maaleista vastasivat Juho Lammikko ja Miihkali Teppo.

1.erä

Ennen ottelua Kärpät lahjoitti tiistaina seuran kaikkien aikojen parhaaksi pistemeheksi nousseelle Mika Pyörälälle soutuveneen, joka oli myös tuotu kaukaloon.

Vene on viety pois, peli on käynnissä.

Kärppien kokoonpanosta on pudonnut Jari Sailio, jonka paikan on ottanut Sami Anttila.

KooKoo siirtyi johtoon jo muutaman minuutin pelin jälkeen Kim Strömbergin maalilla. Syöttöpiste merkittiin ex-kärppä Juha-Pekka Haatajalle.

KooKoo on tullut peliin nälkäisenä. Kärpät ei saa pitkiä hyökkäyksiä ja vieraat iskevät ahnaasti vastaiskuista. Hetki sitten Joona Huttula hävisi kaksinkamppailun oman maalin takana, josta syntyi vaarallinen paikka vieraille.

Avauserä on ylittänyt jo puolivälin. Ensimmäisen kymmenminuuttisen perusteella isäntien paras koostumus on ollut vähemmän yllättäen ykkösketju, joka on saanut vaihdoista toiseen paineen vieraiden päätyyn.

Mitä pidemmälle avauserä on edennyt, sitä selvemmin peli on kääntynyt kotijoukkueelle.

Raksilassa jäi ensimmäinen erä kesken Oulu-hallin päädyn pleksin hajoamisen takia. Ensimmäistä erää jäi pelaamatta 7.37.

Ensimmäinen erä on valmis jatkumaan. Pleksi on korjattu. Erää on jäljellä 7.37.

Kärppäkapteeni Lasse Kukkoselle sattui pieni harhasyöttö, mistä kotiyleisön onneksi KooKoo ei onnistunut rankaisemaan.

Kärpät hallitsi ensimmäisern erän loppua, mutta maalia oululaiset eivät saaneet aikaan eivätkä edes aivan ykkösluokan maalipaikkoja. KooKoo puolusti keskustaa hyvin.

2.erä

Toinen erä alkoi heti ensimmäisen erän päätyttyä. Maalivahdit vaihtoivat päätyjä ja peli jatkui.

KooKoo osui jälleen erän alussa. Kim Koivisto toimitti siniviivalta kiekon ohi kärppämaalia vartioivan Patrik Rybarin. Syöttöpisteet osumaan Arttu Pellille ja Oskari Manniselle.

KooKoo tekee 0-2 maalin.

Ottelun ensimmäinen jäähy nähtiin lähellä ottelun puoliväliä. Jäähyaitioon komennettiin Kärppien Juho Lammikko, joten vieraat pääsivät hakemaan kolmatta maaliaan ylivoimalla.

Hetkeä myöhemmin jäähyaitiota saivat lisätäytetty, kun Lasse Kukkonen ja Kim Strömberg ottivat jäähyt maalineduskahinasta.

Toinen eräkin on hiljalleen lähestymässä loppua. Kärpät on edelleen nollilla, eikä aivan supervaarallisia maalipaikkoja ole vieläkään tullut liiaksi. Kärpät saa kiekon kyllä hyökkäysalueelle kohtuullisen hyvin, mutta sitten keinot tuntuvat loppuvan kesken.

Viimeiselle erätauolle lähdettiin KooKoon kahden maalin johdossa, joten Kärpille jäi paljon parannettavaa päätöserään.

3.erä

Päätöserä on käynnissä.

Kärpät kavensi pelin kymmenessä sekunnissa. Jesse Puljujärvi karvasi kiekon aloituksen jälkeen ja toimitti pelivälineen Lammikolle, joka viimeisteli kavennuksen.

Kärppäluotsi Mikko Manner on muokannut hieman ketjuja päätöserään. Juhamatti Aaltonen ja Radek Koblizek ovat vaihtaneet paikkoja päittäin.

Etenkin Puljujärvi on tullut nälkäisenä päätöserään. Kiekko liikkuu ja maisema vaihtuu.

Kirivaihde tyssäsi toistaiseksi Julius Junttilan pikkukakkoseen. KooKoo pääsi toistamiseen ylivoimalle. Pakkopeli tuotti myös tulosta, kun Juha-Pekka Haatajan laukaus upposi etukulmasta kärppämaaliin.

Kärpät kavensi kuitenkin välittömästi uudestaan. Maalintekijä Jussi Jokinen, jolle Juhamatti Aaltonen antoi oivan syötön.

Kärpät pääsi ylivoimalle erän puolivälissä, kun pienestä kahinasta KooKoolle tuomittiin kaksiminuuttinen. Pakkopeli ei tuonut tulosta, vaikka se pyörikin suhteellisen näyttävästi. Aivan lopussa Janne Pesosella oli vielä hyvä paikka maalin edessä, mutta konkari haki vielä näyttävää syöttöä kun olisi voinut itse laukoa.

Kärpät tasoitti pelin viisi minuuttia ennen loppua. Jussi Jokisen maalille toimittaman kiekon sutaisi onnekkaasti KooKoo-pelaajan kautta maaliin Miihkali Teppo.

Kärpät tasoittaa lukemiin 3-3 Miihkali Tepon maalilla.

KooKoolla oli viimeisellä minuutilla kaksi huippupaikkaa tehdä voittomaali, mutta Patrik Rybar pelasti Kärpät. Raksilassa on edessä jatkoaika.

KooKoo teki voittomaalin jatkoajalla pari minuuttia ennen loppua. Maalintekijä oli Vilmos Gallo.