KooKoo riemuitsi Raksilassa, Kärpillä ongelmia maalille menemisessä – Manner: ”Harjoitusten kautta sille ei ole enää hirveästi tehtävissä”

Toivottavasti Mannerilta löytyy joku kani hatusta pudotuspelien alkaessa.

Minun on kovin vaikea nähdä Kärppien pelissä jotain selkeää toimivaa tapaa hyökkäyksiin lähdöissä. Sekavuus on sen näkyvin muoto. Välillä näyttää siltä, kuin joukkue olisi ekaa kertaa tällä kokoonpanolla yhdessä.

Ykkönen toki pyörittää ja saa paikkoja luotua, mutta se ei riitä pelkästään.

Junttilan peli on ollut viime aikoina luvattoman laiskaa ja puolivillaista tekemistä. Eihän Julle koskaan ole mikään rouhija tai kova kaksinkamppailija ollut, mutta joskus voisi vähän sähistä, rähistä, ja painia loppuun asti tilanteissa.

Tänään nähdyllä pelaamisella jos päätyyn mennään, niin muut seurat saavat syyttää itseään.