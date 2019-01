KooKoo Kärppien kimppuun uuden valmentajan komennossa – Kukkonen sai Liigalta pelikieltoa

Jääkiekkoliiga jatkuu Oulussa keskiviikkona, kun Kärpät saa vieraakseen tiistaina valmentajavaihdoksesta ilmoittaneen Kouvolan KooKoon. Ottelu alkaa kello 18.30.

Kärpillä on menossa nihkeämpi vaihe kaudesta. Oululaisjoukkue on hävinnyt kaksi perättäistä liigapeliä, mitä ei ole tapahtunut tällä kaudella kertaakaan aiemmin. Viime perjantaina Kärpät hävisi HIFK:lle Helsingissä ja heti perään lauantaina Jukureille Oulussa.

– Nyt eletään haastavia hetkiä, päävalmentaja Mikko Manner myönsi lauantain tappion jälkeen.

Lauantain jälkeen Kärppien kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Seura ilmoitti sunnuntaina purkaneensa hyökkääjä Jasse Ikosen loppukauden kattaneen sopimuksen.

Ikonen siirtyi nopeaan tahtiin Helsingin IFK:n riveihin – samaan seuraan, josta savolaislähtöinen hyökkääjä tuli toissa syksynä Ouluun.

– Tiesimme, ettemme ole Jassea pitämässä enää ensi kaudella, joten tämä oli win-win-tilanne molemmille, Manner taustoitti.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu myös Atte Ohtamaan sairausloman takia kapteenin natsoja jälleen kantanut Lasse Kukkonen, joka sai Liigalta yhden ottelun pelikiellon lauantain ulosajon lisäksi. KooKoo-ottelussa kapteenin C-kirjainta kantaa Ville Leskinen.

Muuten kokoonpanossa ei ole suuria muutoksia. Miska Humaloja palaa nelosketjun keskelle yhden ottelun huilin jälkeen, joten Sami Anttilan sentterikokeilu jäi yhteen peliin.

Piristyykö KooKoo valmentajavaihdosta?

KooKoo on ollut puolitoista kuukautta sarjan selvästi heikoin joukkue. Sarjasijoitus on tuolla ajanjaksolla valahtanut seitsemännestä toiseksi viimeiseksi. Pisteitä joukkue on kerännyt reilun kuukauden aikana selvästi vähiten.

Tästä johtuen seurajohto antoi tiistaina potkut päävalmentaja Tuomas Tuokkolalle, joka olisi jättänyt tehtävänsä keväällä joka tapauksessa.

KooKoon päävalmentajana toimii loppukauden ajan Mikko Heiskanen, joka nousee tehtävään apuvalmentajan pestistä. Ensi kaudella komennon Kouvolassa ottanee Nuoret Leijonat juuri maailmanmestariksi valmentanut Jussi Ahokas.

– Kaikki tietävät, mitä tapahtuu kun valmentaja vaihtuu. Tilalle tuli vielä tuollainen erittäin pidetty ja sympaattinen tyyppi, joka on ollut monelle pelaajalle varmasti vaikeina jaksoina se auttava käsi. Pelaajat laittavat varmasti kaiken asenteen taisteluun ja positiiviseen meininkiin, Manner analysoi KooKoon valmentajavaihdon vaikutuksia.

Vasta 33-vuotiaasta Heiskasesta tuli samalla Liigan nuorin päävalmentaja.

Kärppien kokoonpano KooKoo-ottelussa:



1. ketju

Ville Leskinen – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Taneli Ronkainen – Shaun Heshka

2. ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Sami Anttila

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3. ketju

Mika Pyörälä – Tino Metsävainio – Jasper Lindsten

Joona Huttula – Mikko Niemelä

4. ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen