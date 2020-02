Kommentti: Kärppien pitäisi kääntää katseet Lahteen vielä kerran ennen Liigan siirtotakarajaa

Onnelan Jannen analyysihän on aivan oikea, mielipiteeseen voivat yhtyä varmaan kaikki, jotka ovat Kärppien pelejä enemmän katsoneet. Kärpillä on tällä hetkellä neljä hyökkääjää, jotka ovat tasoltaan 1 - 2 kentällisen pelaajia (Pulju, Lammikko, Spede ja Julle). Muita varmoja ratkaisijoita ei juurikaan ole. Kolmoskentällisen tasoisia pelaajia onkin sitten aika monta. Ei tuo puolutuskaan olen kovin laaja pelaajamateriaaliltaan, jos joku kuusikosta (Heshka, Krejic, Byström, Mi Niemelä, Kukkonen ja Teppo) loukkaantuu, niin puolustukseen on laittaa ainoastaan omia junioreita tai Mäkelä. Tää on tätä uutta aikaa, Liiga on jäänyt monessa suhteessa euroopan muista huippusarjoista (KHL,SHL,NLA ja DEL) jälkeen. Tärkein seikka, missä on jääty jälkeen on taloudelliset resurssit. Lähes kaikki Liiga joukkueet pelaavat pelinsä vanhoissa navetoissa, joiden avulla on erittäin vaikea kehittää omaa toimintaa ja tuotetta. Kun Tampere saa uuden jäähallin, niin odotettavaa on, että Tappara ja Ilves tulevat vahvistamaan asemiaan. Samoiten käy jos Helsingin IFK saa uuden hallin. Mutta näillä mennään, nähtäväksi jää kuinka pitkälle Kärpät menee kevään aikana. Ehtiikö kausi päättymään kun lunta on vielä maassa.