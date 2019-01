Kommentti: Jokinen pistää Kärppien ylivoiman kuntoon, mutta kilpailu pelipaikoista kiristyy

Kun tieto Jussi Jokisen paluusta Ouluun kantautui Kärppien pelaajien korviin, joukkueen laitahyökkääjien kämmenet alkoivat hikoilla. Osa innostui mahdollisuudesta pelata NHL-veteraanin kanssa samassa ketjussa, mutta samalla jotkut tajusivat, että oma peliaika on keväällä kortilla.

Vaikka Jokinen ei enää kelvannut NHL:ään, se ei tarkoita, etteikö hän olisi hyvä jääkiekkoilija. Kilometrit ovat vieneet jo ennestään keskinkertaisesta luistelusta napsun pois, mutta Jokinen pystyy paikkaamaan heikkouttaan päällään, jossa ongelmat ratkeavat nopeammin kuin Rubikin kuutio Markku Uusipaavalniemen käsissä.

Onko Jokinen sateentekijä Liigassa ja Kärpissä? On ja ei. On epäreilua odottaa, että käytännössä koko kauden pelaamatta ollut hyökkääjä tulisi kylmiltään taikomaan kaneja hatusta. Toisaalta kyseessä on erinomainen ylivoimapelaaja, joka pystyy omalla henkilökohtaisella panoksellaan ratkaisemaan otteluita.

Jokinen on kunnianhimoinen huippu-urheilija, joka ei suvaitse olla joukon jatkeena. Hän vaatii itseltään paljon ja haluaa olla ratkaisijana pelin keskiössä. Siksi hän on tutustunut viime viikot Kärppien pelitapaan joukkueen valmentajilta saamiensa videoklippien avulla. Sopeutumista ympäristöön helpottaa varmasti sekin, että Jokinen harjoitteli Kärppien mukana pari viikkoa viime syksynä.

Todennäköisin pelipaikka 35-vuotiaalle hyökkääjälle on kolmosketjun laidassa Oskar Osalan ja Michal Kristofin vierellä. Päävalmentaja Mikko Manner tuskin on halukas rikkomaan hyvin toimineita duoja Nicklas Lasu–Ville Leskinen, Aleksi Heponiemi–Rasmus Kupari ja Osala–Kristof. Kun näiden pelaajien sekä Jokisen vahvuuksia ja heikkouksia ynnätään, Osala ja Kristof tuntuvat uudelle pelaajalle luontevimmilta ketjukavereilta.

Ylivoimalla Jokinen ottanee paikkansa oikean sivustan pelintekijänä, jolloin Mika Pyörälä siirtyisi lapioimaan kiekkoja sisään maalin edustalle.

Ylivoiman viivapelaajina jatkavat Atte Ohtamaa ja Shaun Heshka. Pelintekijöitä ovat todennäköisesti Jokinen, Leskinen, Heponiemi ja Kristof. Maalinedusmiehistöstä on viimeaikaisten esitysten perusteella vaikea pudottaa Jani Hakanpäätä. Osala ja Pyörälä ovat takuuvarmoja miehiä neliön keskellä, joten neljännen paikan ratkaisevat Kupari ja Lasu.

Jokisen tulon myötä moni pelaaja joutuu olemaan varpaillaan peliaikansa suhteen. Jos Radek Koblizek pitää paikkansa ykkösketjussa, Jasper Lindsten löytää itsensä katsomosta tai nelosketjusta – ja toisinpäin. Sami Anttila, Tino Metsävainio, Jyri Junnila, Jari Sailio, Miska Humaloja ja Otto Karvinen ovat jatkossa yhä selvemmin rotaatiopelaajia. Kaikkien edellä mainittujen kohdalla jokainen ottelu on näytönpaikka.

Kevät osoittaa, millainen vaikutus kiristyneellä kilpailutilanteella on joukkuehengelle.

Kärppien hyökkäyspään runsaudensarvi pulppuaa kuin kolme vuotta sitten. Silloin katsomokomennuksella kiersivät Kim Hirschovits, Saku Mäenalanen, Miro Aaltonen, Ivan Huml, Jesse Puljujärvi ja Juuso Ikonen. Erona nykyjoukkueeseen on se, että tuolloin viltissä olivat taitopelaajat, nyt haalarimiehet.