Keskustelu suljetusta Liigasta leimahti jälleen – Jääkiekkoliiton mielestä Liiga ei ole "yksiselitteisesti suljettu sarja"

Keskustelu suljetusta jääkiekon pääsarjasta leimahti taas käyntiin, kun urheiluoikeuden asiantuntija, varatuomari Olli Rauste piti torstaina MTV:n haastattelussa suljettua Liigaa laittomana. Jääkiekon kotimainen pääsarja suljettiin 2013 Suomen jääkiekkoliiton ja Liigan yhteisellä päätöksellä, mikä tarkoittaa sitä, ettei Liigasta voi pudota eikä sinne voi nousta pelkästään pelaamalla.

– Minun tiedossani ei ole tällä hetkellä mitään sellaisia perusteita, jotka voisivat oikeuttaa suljetun jääkiekon SM-liigan tällä hetkellä, Rauste sanoi.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi STT:lle Rausteen näkemystä varovaisesti.

– Liiga ei ole yksiselitteisesti suljettu sarja. Karsintoja ei pelata, mutta Liigaan voi nousta hakemusmenettelyn kautta, Nummela muistutti.

Liigalla ja Jääkiekkoliitolla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka astui voimaan tämän vuoden kesällä. Sopimuksen mukaan liigakarsintoja ei pelata, mutta Liiga päättää joukkueistaan lisenssimenettelyn kautta.

– Myös Liigan ulkopuoliset joukkueet voivat hakea paikkaa. Liiga käsittelee hakemukset ja harkitsee sitten, Nummela sanoi.

Mestiksen johtoryhmä oli torstaina koolla Helsingissä ja jatkaa kokoustamista perjantaina.

– Me keskustelemme asiasta huomenna. En halua julkisesti sanoa vielä mitään, Mestiksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää sanoi STT:lle.

"Lähtökohtaisesti kilpailulain vastainen"

Suljettujen sarjojen ongelmatiikasta on ennakkotapaus. Koripalloseura Joensuun Katajaa pyörittänyt osakeyhtiö teki elokuussa 1994 Kilpailuvirastolle tutkimuspyynnön ja väitti, että liiton päätös suljetusta sarjajärjestelmästä oli kilpailunrajoituksista annetun lain vastainen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Kilpailuvirasto totesi syyskuun 1995 päätöksessään, että SM-sarjan ja sen otteluiden järjestäminen on kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa ja että Koripalloliitolla on toiminnassa määräävä markkina-asema. Virasto totesi myös, että lajiliittoa koskee erityinen kohtuullisuus- ja tasapuolisuusvelvoite ja päätös sarjajärjestelmästä oli kohtuullisuustavoitteen vastainen.

Kilpailuvirasto ei tuolloin ryhtynyt jatkotoimiin, koska Koripalloliitto muutti sarjajärjestelmäänsä.

– Siinä päätöksessä kilpailuvirasto toteaa, että suljettu sarja on Suomessa lähtökohtaisesti kilpailulain vastainen. Voi olla tilanteita, joissa on olemassa erityiset perusteet sarjan sulkemiselle, mutta jos tällaisia perusteita ei ole, suljettu sarja on lähtökohtaisesti laiton, Rauste sanoi MTV:lle.

"Vierumäen ilta-auringossa konjakkipullon äärellä"

Vielä 1990-luvulla liigapaikoista karsittiin pelaamalla joka vuosi, mutta vuosina 2001–2008 ei enää. Karsintoja pelattiin taas 2009–2013, ja keväällä 2013 pelattiin toistaiseksi viimeiset liigakarsinnat. Sen jälkeen Sport, KooKoo ja Jukurit on nostettu ilman karsintoja Liigaan, mutta pelkästään pelaamalla Liigaan ei enää kevään 2013 jälkeen ole voinut nousta eikä sieltä pudota.

– Se oli suomalaisen jääkiekon tyhmin päätös ever. Urheilun ydin on kilpailu. Jos sen tapat, tapat kaiken, Juhani Tamminen jyrähti STT:lle.

Tamminen nosti valmentajana Kärpät keväällä 2000 Liigaan ja hävisi Sportin valmentajana kiihkeän karsintasarjan Ässille keväällä 2009. Hän on Liigan sulkemisen äänekkäimpiä arvostelijoita.

– Tilataksillinen suomalaisia kiekkojohtajia Vierumäen ilta-auringossa konjakkipullon äärellä teki tämän päätöksen. Sen ainoa tarkoitus oli turvata oma perse. Kukaan ei halua olla se seurajohtaja, jonka vahtivuorolla joukkue putoaa Liigasta, Tamminen sanoi.