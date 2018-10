Kärppien ykkösketju jälleen uuteen uskoon – Rynnäs saa illan pelissä torjuntavuoron Ässiä vastaan

Kärppien härkäviikot jatkuvat lauantaina Oulussa, kun porilaisjoukkue Ässät saapuu Raksilaan. Ottelu alkaa viikonloppupeliksi poikkeuksellisesti kello 18:30.

Kärpät pelasi viimeksi torstaina, kun oululaisjoukkue kaatoi viime kevään finaalivastustajansa Tapparan Hakametsässä. Ottelussa etenkin Rasmus Kuparin johtama kakkosketju oli monessa mukana. Vitjan nuoret pelaajat Kupari ja Aleksi Heponiemi onnistuivat molemmat myös maalinteossa.

Kärpille voitto oli jo viides perättäinen, mutta Ässät puolestaan on aloittanut kauden huomattavasti synkemmissä merkeissä. Porilaiset eivät ole saaneet yhdestäkään pelistä täyttä pistepottia ja kahdeksasta pelistään Ässät on hävinnyt suoraan kuusi.

Keskiviikkona Porissa nähtiin pilkahdus paremmasta, kun sarjakärki TPS kaatui jatkoajalla, mutta eilen porilaisilla oli paluu arkeen Kuopiossa KalPan viedessä pisteet.

Ässien kokoonpanosta löytyy muutama mielenkiintoinen pelaaja. Porilaiset ovat tehneet sarjassa vähiten maaleja (15) ja niistä kymmenessä mukana on ollut joukkueen ykköstähti Sakari Salminen. Kärppien on syytä olla pistepörssissä neljäntenä majailevan Salmisen kanssa varuillaan lauantaina.

Tulosvastuu jakautuu Porissa nyt kuitenkin useammille hartioille. Ässät palkkasi viime viikolla paikallisvastustaja Rauman Lukosta potkut saaneen Lauri Tukosen. Läpi uransa pahoista loukkaantumisista kärsinyt Tukonen on parhaimmillaan liigatasolla varsin pätevä pelimies. Esimakua saatiin jo ensimmäisessä pelissä, jossa Tukonen ratkaisi voiton jatkoajalla Ässille.

Ässien kokoonpanon mielenkiinto voi lisääntyä myöhemmin syksyllä entisestään, sillä kauden NHL-joukkue Montreal Canadiensissa aloittaneen Jesperi Kotkaniemen odotetaan palaavan hyvästä NHL-startista huolimatta Poriin. Kotkaniemi on porilaisjoukkueen päävalmentaja Mikael Kotkaniemen poika.

Rynnäkselle kauden toinen liigaottelu

Kärppien viiden ottelun voittoputki on rakennettu vahvan puolustuksen päälle. Viidessä voittopelissä Kärpät on päästänyt ainoastaan kuusi maalia. Koko joukkue puolustaa tunnollisesti ja viimeisenä lukkona maalinsuulla on häärinyt huippuvireessä pelaava Veini Vehviläinen.

Hyvän jakson ansiosta Kärpät on noussut sarjan peräpäästä kärkikahinoihin. Voitolla Ässistä Kärpät ottaisi jälleen paikkansa sarjan kärjessä.

Illan ottelun jälkeen runkosarjasta täytyy myös ensimmäinen kuudennes, jota on pidetty yleisesti ensimmäisenä rajapyykkinä kauden voimasuhteiden arvioinnissa.

Päävalmentaja Mikko Manner on tehnyt ketjuihin muutoksia torstain jälkeen. Tampereella onnistunut slovakkihyökkääjä Michal Kristof nousee Nicklas Lasun johtaman ykkösketjun vasempaan laitaan. Kristofin paikalla kolmosketjun sentterinä pelaa Tino Metsävainio. Tshekkihyökkääjä Radek Koblizek putoaa pois kokoonpanosta.

Kokoonpanoon tekee paluun myös lihasvaivoista kärsinyt puolustaja Taneli Ronkainen, joka syrjäyttää hyvin pelanneen Aleksi Mäkelän seitsemännen puolustajan paikalta.

Maalilla torjuntavuoron saa porilaislähtöinen Jussi Rynnäs, joka on kärppävuosinaan onnistunut Ässiä vastaan pääsääntöisesti erinomaisesti.

Kärppien kokoonpano Ässät-ottelussa:

1.ketju

Michal Kristof-Nicklas Lasu-Ville Leskinen

Atte Ohtamaa-Shaun Heshka

2.ketju

Mika Pyörälä-Rasmus Kupari-Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme-Jani Hakanpää

3.ketju

Jasper Lindsten-Tino Metsävainio-Jasse Ikonen

Lasse Kukkonen-Mikko Niemelä

4.ketju

Jari Sailio-Miska Humaloja-Otto Karvinen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen