Kärppien voittoputki venyi jo yhdeksään – Lukko hallitsi peliä, mutta Kärpät onnistui maalinteossa

Junttilan kahden pisteen ilta

Ottelun ratkaisu:

Kärpät meni avauserässä johtoon Mikko Niemelän lyöntilaukauksella. Juliukset Junttila ja Hermonen tekivät esityön, ja suoraan vaihtoaitiosta hyökkäysalueelle liukunut Niemelä tinttasi laatan takanurkkaan. Toisessa erässä Junttila katkaisi Lukko-hyökkääjän syötön ja viimeisteli loppulukemat 0–2 läpiajosta, vaikka kiekko karkasi juuri ennen harhautusta.

Erikoista:

Ottelun alku myöhästyi puolella tunnilla Lukon monivuotisen maalivahdin Petri Vehasen paidanjäädytysseremonian vuoksi. Tunteikkaassa seremoniassa myös Kärpät muisti Vehasta. Oululaisista tervehdyksen ja lahjan kävivät Vehaselle antamassa myös vuoden 2011 maailmanmestarijoukkueessa kiekkoilleet Lasse Kukkonen, Mika Pyörälä ja Janne Pesonen.

Seuraavaksi:

Kärpät jatkaa Satakunnan-kiertuettaan lauantaina Porissa.

Illan numero

8

Patrik Rybar pelasi Raumalla kauden kolmannen nollapelinsä. Lisäksi toinen kärppämaalivahti Justus Annunen on pelannut viisi nollapeliä, joten Kärpät on pystynyt pitämään maalinsa puhtaana tällä kaudella peräti kahdeksan kertaa. Kärpät on päästänyt 21 ottelussa ainoastaan 29 maalia.