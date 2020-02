Missä Kärpät menee kaukalon ulkopuolella? Toimitusjohtaja Tommi Virkkunen vastaa Kalevan esittämiin yhdeksään kysymykseen seuran taloudesta ja Liigan tulevaisuudesta.

Kärppien tämän kauden yleisökeskiarvo on hieman päälle 5 100. Oletko tyytyväinen lukuun, toimitusjohtaja Tommi Virkkunen?

– Se on ihan ok. Täyttöaste HIFK:ta ja Tapparaa vastaan on ollut erittäin hyvä. Huolenaihe ovat ennakkoon heikommat joukkueet. Niissä otteluissa ihmiset jäävät helpommin kotiin katsomaan pelin Telialta.