Kärppien tehoketju hajoaa kuukauden päästä – Kuparin ja Heponiemen MM-kisamatka on Mannerin mukaan vain positiivinen ongelma

Kärppien alkukauden terävin syömähammas hajoaa kuukauden päästä, kun Rasmus Kuparilta ja Aleksi Heponiemeltä jää 6-7 liigapeliä pelaamatta vuodenvaihteen tienoilla. Syy tähän on Vancouverissa pelattavat nuorten alle 20-vuotiaiden MM-kisat, jonne molempien valinta on käytännössä itsestäänselvyys.

– Se on meille vain positiivinen ongelma. Meillä riittää hyökkääjiä ja uskomme, että Rasmus ja Aleksi tulevat takaisin entistä parempina pelaajina, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kuittaa Kuparin ja Heponiemen kisamatkan Kärpille aiheuttaman haasteen.

Kärpissä alkukauden Mika Pyörälän kanssa pelannut kaksikko pelannee yhdessä myös MM-kisoissa. Rooli tulee olemaan suuri, mahdollisesti Kupari ja Heponiemi pelaavat Suomen ykkösketjussa. Tämä riippuu osaltaan siitä, kuinka moni NHL:ssä tällä kaudella esiintynyt suomalaispelaaja saa seuraltaan lopulta luvan pelata alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin.

Muun muassa Montrealin Jesperi Kotkaniemi olisi käyttökelpoinen hyökkääjä, mutta NHL-seura ei taatusti päästä tärkeää pelaajaa kesken kauden leijonapaitaan. Winnipeg Jetsin ja kanadalaisseuran farmijoukkueen väliä seilaavan Kristian Vesalaisen tilanne lienee vielä auki.

Kärppäkaksikon pelipaikka löytyy joka tapauksessa Suomen kahdesta kärkiketjusta. Kumpikaan ei myönnä, että reilun kuukauden päässä odottava kisamatka kummittelisi vielä mielessä.

– Ei niitä ole tullut vielä mietittyä ja tässä on kuukausi aikaakin, joten paljon ehtii tapahtua. Viime viikolla maajoukkueluotsi Jussi Ahokas kertoi hieman yleisiä juttuja, koska leiritykset alkavat ja niin edelleen. Varmasti ajatukset kääntyvät sitten hiljalleen siihen suuntaan, kun kisat lähestyvät, Kupari sanoo.

Kenraaliharjoitus Tshekissä

Viime viikon maajoukkuetauolla pelattu Karjala-turnaus keräsi kotimaan mediassa suurimman mielenkiinnon, mutta samaan aikaan pikkuleijonat pelasivat kolme kovaa peliä Tshekissä.

Kupari ja Heponiemi lensivät suoraan Zurichistä Kärppien CHL-pelin jälkeen maajoukkueen mukaan.

– Pari päivää harjoiteltiin ja viikonvaihteessa pelattiin perjantaista sunnuntaihin joka päivä. Ihan kova setti se oli, Kupari kertoo.

– Voitimme kaikki kolme peliä ja pelasimme ketjuna hyvin. Saimme kasvatettua joukkuehenkeä peli peliltä. Hieno turnaus ja hyviä pelejä, Kuparin ketjukaverina pelannut Heponiemi komppaa.

Suomi voitti turnauksessa Venäjän, Ruotsin ja isäntämaa Tshekin. Heponiemi tehtaili tehot 2+3, mutta Kupari jäi vain yhteen syöttöpisteeseen. Ketjun kolmas lenkki Rauman Lukon Linus Nyman mätti läjän maaleja.

– Pelasin mielestäni ihan hyvin, vaikka tehoja olisin toivonut tietysti enemmän. Huomasin kuitenkin, että olen mennyt eteenpäin kansainvälisellä tasolla ja pystyin pelaamaan maajoukkueessakin paremmin ja olemaan jämäkämpi kuin aiemmissa turnauksissa, Kupari analysoi viime viikon esitystään.

Kärppien pelikuorma on ollut raskas jo pitkään. Viime viikolla suurin osa liigapelaajista sai vetää happea maajoukkuetauon johdosta, mutta Kupari ja Heponiemi urakoivat kaukalossa neljän pelin verran.

– Jaksamisen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Olen pelannut jo aiemmilla kausilla enemmän ja nopeampaan tahtiin, joten ei tämä ole minulle ollenkaan paha, pari edellistä kautta Pohjois-Amerikan WHL-sarjassa pelannut Heponiemi sanoo.

– Kyllä se on tuntunut kropassa, että on tullut pelattua paljon. Aerobiseen ja huoltavaan puoleen on pitänyt keskittyä piirun verran enemmän nyt, Kupari puolestaan myöntää.

Silmiinpistävä ero

Molemmat pelaajat ovat tulleet Etelä-Suomesta Kärppiin ottamaan viimeisen askeleen kohti NHL-kaukaloita. Viime kaudella Kärpissä vielä pienessä roolissa pelannut Kupari on johtanut oululaisten parasta hyökkäysvitjaa isolla vastuulla.

Heponiemi pelaa vasta ensimmäistä kauttaan miesten pelejä, mutta on jo kauden alkumetreillä vastannut haasteeseen paremmin kuin hyvin. Kärppäluotsi Manner on kehunut Heponiemeä kesästä saakka useaan otteeseen. Nyt suitsutusta saa puolestaan Kupari.

– Jos vertaa elokuun Rasmusta tämän päivän Rasmukseen, niin onhan siinä silmiinpistävä ero jopa tällaiselle, joka näkee hänen tekemistään joka päivä.

Kupari on myös itse tyytyväinen viime kuukausien kehitykseen. Jo kesällä kotkalainen paljasti voimatasojensa kehittyneen mukavasti viime kaudesta. Nyt jämäkkyyttä on tullut entisestään lisää.

– Jo pari kuukautta olen ollut tyytyväinen omaan tekemiseen. Kamppailupelaaminen paranee koko ajan, kun koitetaan tehdä voimaa tässä samalla. Ehkä pelitahtikin rauhoittuu tässä jossain vaiheessa ja voin keskittyä fysiikkapuoleen vielä enemmän.

Myös Heponiemen suurimmat kehityskohteet Pohjois-Amerikkaa ajatellen ovat fyysisellä puolella, mutta hän nostaa esiin myös toisen kehitysaskeleita ottaneen osa-alueen.

–Olen mennyt henkisellä puolella eteenpäin ja oppinut paljon uusia juttuja itsestäni tämän kauden aikana.

Heponiemi on Florida Panthersin varaus, mutta Kuparilla on jo sopimus voimassa Los Angeles Kingsin kanssa. Kalifornialaisseuran Euroopan pelaajatarkkailun päällikkö Christian Ruuttu on seurannut Kuparia tarkasti. Ruuttu on nähty myös Raksilan lehtereillä tällä kaudella.

–Oli hän tuolla Tshekin turnauksessakin. Ihan tyytyväinen hänkin on ollut pelaamiseeni. Siltä suunnalta minun annetaan rauhassa kehittyä, eikä kiirehditä minkään asian suhteen, Kupari huokaa NH-seuraltaan saamasta viestistä.