Kärppien tappioputki venyi Raumalla kolmen ottelun mittaiseksi

Parempi voitti tänään.

Lukko sai kahden miehen ylivoiman ja teki heti kaksi maalia, ja peli oli siinä.

Huomenna on sitten voittopeli Kärpillä ja voiittoputki alkaa.

Ohipelit oli tässä!

Kärpät ottaa liian paljon jäähyjä siihen nähden kun on tasavahvana ylivoimainen, vaihtovirheet vain pelaajien syytä, korkeat mailat osin vahinkoja, kaveri näytteli tyylikkäästi tälläkin kertaa, maila kävi korkealla kyllä selvästi, mutta se teatteri, silloin ei oikeasti osu, tuomatin on helppo viheltää.