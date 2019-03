Kärppien pudotuspelikevät etenee viime kaudelta tuttua polkua – Yksi iso kysymysmerkki pikkupetojen ympäriltä kuitenkin löytyy: Missä on Jussi Rynnäs?

Hyvinhän tuo viime vuosi meni ja hyvä jos samoja oireita on nytkin.

Yleisöä on ollut enemmän kuin viime vuonna puolivälierissä.

Kärpät pelaa järkevästi ja ottaa voitot, turhaan siellä liikaa repii menemään, vain voitot lasketaan.

Joka vuosi alkaa tämä sama valitus, se kuuluu psyykkaamiseen.

Kärpille onnea ja menestystä peleihin, puolivälierä on vaikein monta kertaa joukkueelle se on nähty.