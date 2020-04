Keväästä 2004 lähtien Oulussa on totuttu seuraamaan pääsiäisenä Kärppien mestaruusjahtia pudotuspelien merkeissä. Pääsiäinen on sekä ilon että surun juhla, ja sitä se on ollut kiekkokaukaloissa myös Kärpille vuosien saatossa.

2004 mestaruuskeväästä alkaen 11 pääsiäisenä Raksilassa on kamppailtu puolivälierä-, välierä- tai finaalisarjan yksittäisestä kiinnityksestä. Kerran on ratkaistu myös himmeimpien mitalien kohtalo.