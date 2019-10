Kärppien maaliennätyksen Mika Pyörälän kanssa jakavalta Kai Suikkaselta tunteikas ja puhutteleva kehu: ”Minä, minä, minä -ajattelun sijasta Pyörälälle on olemassa vain me ja joukkue”

Kai Suikkanen on pitänyt median suuntaan lähes täydellistä radiohiljaisuutta sen jälkeen, kun hän sai Kärppien päävalmentajan paikalta potkut keväällä 2017 ja luotsasi 2018 Bolzanon EBEL-liigan mestariksi.

Pitkän linjan jääkiekkopersoona poikkeaa nyt linjauksestaan ja kertoo Kalevalle mielipiteensä Mika Pyörälästä, joka keskiviikon Lukko-pelin osumansa myötä siirtyi jakamaan Kärppien kaikkien aikojen maaliennätystä (175) yhdessä Suikkasen kanssa.

Kai Suikkanen (kuvassa) ei kehu ketään turhaan, mutta Mika Pyörälän työmoraali teki pitkän linjan jääkiekkopersoonaan vaikutuksen kaudella 2017–2018. KUVA: Leinonen Jukka

– On imartelevaa, että ennätykseni rikkoo tuollainen pelaaja. On muistettava, että Pyörälä on kansainvälisen tason huippujääkiekkoilija. Hän on pelannut NHL:ssä, AHL:ssä, KHL:ssä sekä Ruotsin ja Sveitsin pääsarjoissa – ja voittanut maailmanmestaruuden, Suikkanen luettelee.

– Kaikki saavutukset kertovat jumalattoman paljon Pyörälän urasta.

Pyörälä oli Suikkasen valmennettavana kaudella 2016–2017, kun Kärppien peli sakkasi. Sekamelskan keskellä Pyörälä pelasi elämänsä kauden, summasi 55 tehopistettä (26+29) tehopistettä ja palkittiin Liigan runkosarjan parhaana pelaajana.

Ilman Pyörälän johtajuutta Kärppien kausi olisi ollut vielä nähtyä tuskaisempi. (Juttu jatkuu videon jälkeen.)

Oodi suoritustason vakaudelle

Suikkasen ei tarvitse miettiä vastausta sekuntia pitempään, kun häntä pyytää kuvailemaan Pyörälän vahvuuksia.

– On kyse sitten alivoimasta, ylivoimasta, pelin viimeisistä minuuteista johtoa puolustettaessa tai maalia haettaessa, Pyörälä tulee ensimmäisenä mieleen, kun pitää miettiä, kenet kentälle laittaa. Hän on aina luottamuksen arvoinen. Ennen kaikkea kokonaisvaltainen pelaaja, jolta ei heikkoa kohtaa oikein edes löydy.

Pyörälän maine ei perustu näyttäviin kikkavideoihin tai muihin silmänkääntötemppuihin, vaan vakaaseen suoritustasoon ja oikeisiin valintoihin, joita hän tekee jäällä kerta toisensa jälkeen.

Ei ole sattumaa, että Pyörälän vierellä myös muut pelaajat – tällä kaudella Jesse Puljujärvi ja Juho Lammikko – saavat itsestään parhaan irti.

– Jos joku tulee ensimmäistä kertaa katsomaan peliä eikä tunne ketään, ei Pyörälä pistä sieltä ensimmäisenä silmään joidenkin ihmeellisten ominaisuuksiensa vuoksi. Mutta pitkässä juoksussa hän on vain niin pirun hyvä pelaamaan joukkueen eteen ja puolesta – yksinkertaisesti sanottuna voittava pelaaja, Suikkanen suitsuttaa.

Kuten maalimäärä todistaa, Pyörälä osaa hakeutua hyökkäyspäässä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

– Ei hänellä ole Patrik Laineen laukausta. Kuti ei painu verkkoon 200 kilometrin tuntivauhdilla, mutta niin vain Pyörälä laittaa kiekon yleensä paikasta pussiin, Suikkanen pelkistää.

Arvokas perintö kiekkoyhteisölle

Suikkasen mukaan Pyörälältä jää aikanaan arvokas perintö koko suomalaiselle jääkiekkoyhteisölle. Vuoden 1988 olympiahopeamitalistin puheessa on tunteen paloa, kun hän asettelee sanansa järjestykseen.

– Kaiken saavuttamansa jälkeen Pyörälä on pysynyt erittäin vaatimattomana, hiljaisena ja rauhallisena. Hän antaa tekojen puhua puolestaan, eikä kulje kylillä nokka pystyssä kertomassa itsestään. Nykymaailmassa korostuu minä, minä, minä -ajattelu, mutta Pyörälälle on olemassa vain me ja joukkue.

– Kun valmentaja näkee tuollaista toimintaa läheltä, se hivelee silmää, Suikkanen alleviivaa.

Kaudella 2016–2017 Pyörälän jääaikakeskiarvo nousi runkosarjan otteluissa lähes 21 minuuttiin, joka on liigatasolla poikkeuksellinen luku hyökkääjälle.

– Pyörälä oli vain niin hyvä, että häntä oli pakko käyttää kaikissa tiukoissa ja kiperissä tilanteissa. Ja sillä kaudella tiukkoja ja kiperiä tilanteita oli aika paljon, Suikkanen hymähtää ironisesti.

Näetkö mitään yhtymäkohtia omassa ja Pyörälän pelaajaprofiilissa?

– Itse en osannut juuri muuta kuin ampua kovaa ja taklata kaikkea, mikä liikkuu. Siinä oli suurin piirtein se meikäläisen peli, Suikkanen virnistää.

– Onhan Pyörälä paljon kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin minä olin.

Pyörälä on pian yksin Kärppien ennätysmies. Asetelma ei haittaa Suikkasta pätkääkään.

– Kuulin ennätyksestäni joskus 2000-luvun alussa, kun Mika Kulju kirjoitti kirjaa Kärpistä. Eikö sitä sanota, että ennätykset on tehty rikottaviksi? Kyllä sieltä tulee vielä joku myös Pyörälän jälkeen ja rikkoo ennätyksen taas. Niin se tässä maailmassa vain menee, kesäkuussa 60 vuotta täyttänyt Suikkanen maalailee.