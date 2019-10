Oululaisilla on takana kotimaisessa Liigassa jo runsaat neljä ottelua ilman takaiskumaalia.

Savonlinnan kautta lentäen Mikkelistä palannut Kärpät veti lauantain Tappara-kärkipeliin vahvan kenraaliharjoituksen. Kärpät haki pisteet vahvan syksyn pelanneelta Jukureilta maalein 0–4 (0–1, 0–0, 0–3).

– Tämä oli supersuoritus. Jukurit on erinomaisessa kunnossa. Oulussa tarvitsimme jatkoajan Jukurien voittamiseksi, nyt Justus Annusen vahvan pelin, painotti Kärppien valmentaja Mikko Manner.

Mikkeliläiset saattoivat luulla epäonneksi sitä, etteivät Ville Leskinen ja Janne Ritamäki onnistuneet ylivoimalla maalinteossa tyhjältä vaikuttaneelta takatolpalta.

Puljujärven poikittaisesta mailasta ja Otto Karvisen ryntäämisestä ottamien kaksiminuuttisten aikana vastustaja ei tietenkään onnistunut maalinteossa, joten Kärpät on pelannut tällä kaudella liigakaukaloissa alivoimaa liki 70 minuuttia (68.36) ilman ensimmäistäkään takaiskumaalia.

Annusen kolmas nollapeli vasta kahdeksannessa liigapelissään pidensi Kärppien nollaputken jo peliaikaan 254.21.

– Nollaputkessa näkyy puolustuspelin arvostaminen. Kun vielä maalivahdit onnistuvat, näin voi käydä, Manner myhäili.

Voittomaalin laukoi avauserässä kauden neljännellä osumallaan Jesse Puljujärvi. Sopiva härskiys yhdistettynä Puljujärven liigakaukaloissa vastustajia jo ohi luistellessa horjuttavaan fyysisyyteen tekee pahaa jälkeä.

Jesse Puljujärven laukaus upposi Jukuri-vahdin taakse ottelun avauserässä.

Maalinsa Puljujärvi tosin sai lahjana Jukurien maalivahti Sami Rajaniemeltä. Shaun Heshkan pitkällä avauksella laidalta vapauttaman Puljujärven rannelaukaus oli menossa maalin ohi, mutta kimposi Rajaniemen luistimesta maaliin.

Ylivoimaa Kärpät ei Kalevankankaalla esittänyt, mutta tarkka puolustaminen piti Jukurien toiveet vähäisinä. Kahteen ensi erään isännillä oli vain kolme laukausta maalin ja aloituspisteiden muodostamasta vaarakolmiosta.

Päätöserässä puolustaja Topi Niemelä, 17, sai hetkeksi nimiinsä kauden toisen maalinsa, kunnes osuma korjattiin puolustaja Ludwig Byströmin nimiin.

Nuori 17-vuotias Kärppä-puolustaja iski Kärpät 0-2 -johtoon Jukureita vastaan Mikkelissä.

– Byström ohjasi viivavetoni. Oli hyvä saada hänenkin maalitilinsä auki, kommentoi yllättävän suuren roolin Kärppien pakkikierrossa kaapannut Niemelä.

Kun Taneli Ronkainen on yhä loukkaantuneena ja Aleksi Mäkeläkin puuttui Mikkelin-matkalta, pelasi Niemelä toista kertaa liigassa 17 minuutin urakan.

Kärppäkonkari Mika Pyörälä vastasi Mikkelin illassa Kärppien kolmannesta osumasta.

Niemelä on kerännyt 1+2 tehopistettä ja pelannut liigakiekkoa liki 112 minuuttia ilman ensimmäistäkään takaiskumaalia. Tiistaina Niemelä sekä Rädyn veljekset Aatu ja Aku harjoittelivat Oulussa, kun Kärpät käväisi CHL:n merkeissä Skellefteåssa.

– On hyvä päästä vetämään kunnon fysiikkatreeniä välillä. On se ollut itsellekin positiivinen yllätys, ettei omissa ole kolissut. Lasse (Kukkonen) ja kaverit ovat paikkailleet, jos on tullut virheitä”, juniori-Niemelä naurahti.