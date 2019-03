Kärppien Kivihalme on oppinut pudotuspelien tavoille ja antaa palaa vaihdosta toiseen – "Jokaiseen otteluun valmistaudutaan tulos tai ulos -mentaliteetilla"

Kärppäpuolustaja Teemu Kivihalme pelasi vuosi sitten ensimmäistä kauttaan miesten sarjoissa. Matkalla mestaruuteen HIFK:n ja Tapparan romuluiset hyökkääjät riepottelivat tulokaspuolustajaa pitkin kaukaloa, eikä Kivihalme tehnyt pisteen pistettä pudotuspeleissä.

Tänä keväänä tahti on eri. Kolmen puolivälieräottelun jälkeen Kivihalme on tehnyt kaksi maalia ja syöttänyt yhden. Puolustaja viilettää ympäri kaukaloa kuin pyörremyrsky, ja paikoitellen tuntuu siltä, että hän on ensin hyökkäysten kärkenä ja heti perään ensimmäisenä alhaalla.

Maanantaina kolmannessa puolivälierässä amerikansuomalainen oli kahden erän jälkeen luistellut kaukalossa noin 4 000 metriä, joka oli yli 700 metriä enemmän kuin kenelläkään muulla.

– Joukkuekaverit näkivät tilaston taululla ja kuittailivat heti siitä. Minulle on luonnollista, että luistelen paljon ja tuen joukkuekavereitani. Vaikka pudotuspelit ovat menossa, valmentajat eivät ole kehottaneet minua vaihtamaan tyyliäni, Kivihalme kertoo.

Kivihalme muistelee, että hän ei vuosi sitten tiennyt, mitä odottaa pudotuspeleiltä, eikä pystynyt olemaan mukavuusalueellaan. Sen vuoksi hän joutui keskittymään puolustamiseen ja jättämään hyökkäämisen vähemmälle.

– Nyt tiedän, mitä pudotuspeleissä tapahtuu, ja voin käyttää vahvuuksiani myös hyökkäyspäässä. Runkosarjaan verrattuna en ole muuttanut mitään. Pisteitä on tullut, koska olen käyttänyt paikkani.

Kärpät pelasi runkosarjan viimeiset pari kuukautta ilman suurempaa panosta, sillä ykkössija oli kiveenhakattu. Kivihalmeen mielestä juuri sen vuoksi Ilves-sarjan tiukat ottelut ovat tulleet tarpeeseen.

– Jokaiseen otteluun valmistaudutaan tulos tai ulos -mentaliteetilla. Pudotuspeleissä kasvaminen tapahtuu kovien otteluiden kautta.

Kärpillä on mahdollisuus katkaista Ilves-sarja ja edetä välieriin keskiviikkona Tampereella.

– Siitäkin tulee kova taistelu. Meidän täytyy pelata yksinkertaisesti ja olla ottamatta jäähyjä, Kivihalme painottaa.