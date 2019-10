Kärppien Juho Lammikkoa ei pistepörssin piikkipaikka paljon kiinnostanut – Karvisen nyrkkihippa nosti Kärppien tunnetilan voiton vaatimalle tasolle, katso huippuhetket

Kärppien voitto Rauman Lukosta toi paljon positiivisia asioita oululaisjoukkueelle. Kärpät nappasi voiton avulla Liigan piikkipaikan koko alkusyksyn kärkipaikkaa dominoineelta Tapparalta.

Kahden tehopisteen iltaa viettänyt ykkösketjun sentteri Juho Lammikko puolestaan nousi koko sarjan pistepörssin piikkipaikalle.

– Ei paljon kiinnosta, Lammikko hymyili.

– Joukkueen voittaminen on hienompi juttu, mutta joukkuekavereita on kiittäminen, jos siellä pistepörssin kärjessä nyt olen, porilainen jatkoi.

Peli haltuun toisessa erässä

Kärpät otti pelin haltuun ottelun toisessa erässä, jossa oululaiset viimeistelivät kolme maalia alle kymmeneen minuuttiin. Ensin Jesse Puljujärvi iski kavennuksen ja kuusi minuuttia myöhemmin Ludwig Byström tasoituksen.

Yhteinen tekijä maaleille oli Jussi Jokinen, joka kirjautti syöttöpisteet molempiin maaleihin. Jokinen on pelannut pelikieltonsa päättymisen jälkeen piste per peli tahdilla ja syöttänyt monta tärkeää osumaa.

– Olen kaikista eniten ylpeä juuri tuosta kakkosketjusta. He ovat koko ajan vaarallisia. Jokisen syöttö Puljujärven maaliin oli Jussia parhaimmillaan, kärppäluotsi Mikko Manner kiitteli pelin jälkeen.

Erän kolmannen kärppäosuman teki kapteeni Lasse Kukkonen, joka viimeisteli kauden ensimmäisen liigamaalinsa.

– Ei kautta ilman maalia, Puljujärvi piruili.

Pyörälä nousi Suikkasen rinnalle

Kärpät ratkaisi pelin lopullisesti ottelun päätöserässä, kun Mika Pyörälä viimeisteli kotijoukkueen illan neljännen osuman.

Pyörälä nousi maalillaan Kai Suikkasen rinnalle Kärppien kaikkien aikojen parhaan maalintekijänä Liigassa. Osumia on molemmilla kärppäikoneilla nyt 175 kappaletta.

Lukko-luotsi Pekka Virta näki keskiviikon kärkikamppailun hyvänä oppituntina omalle joukkueelleen.

– Kansainvälisen pelin vaade on näkyvissä täällä joka kerta. On pelaajille hyvä tieto, että meillä on vielä pitkä matka kasvaa sinne. Mestaruuksista on hyvä puhua, mutta tuolla kentällä se realismi on, Virta paasasi.

Ottelukooste Kärppien ja Lukon kohtaamisesta Raksilassa

Rybar sairastui kesken pelin

Keskiviikon ottelun kuumin hetki nähtiin avauserän jälkimmäisellä puoliskolla. Lukon Kristian Pospisil taklasi Kärppien Otto Karvista kovaa, mistä kärppähyökkääjä tulistui toden teolla.

Karvinen pudotti hanskansa ja ryntäsi yksipuoliseen nyrkkeilymatsiin slovakkihyökkääjän kanssa Lukon vaihtoaition eteen.

Taiston tauottua Karvinen komennettiin välittömästi suihkuun. Hetken tuumailtuaan tuomaristo passitti sinne myös Pospisilin taklauksen takia.

– Otto on loistava joukkuepelaaja ja nostatti meidän tunnetilamme sille tasolle, jonka tällaisen huippuottelun voittaminen vaati, Manner jutteli.

Ennen ottelun toisen erän alkua Kärpät joutui vaihtamaan yllättäen maalivahtia. Patrik Rybar liputti itsensä pelistä ulos erätauolla sairastuttuaan.

Slovakkivahdin tilalle tullut Justus Annunen joutui antautumaan kahden erän aikana kertaalleen.