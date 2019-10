Kärppien illasta toiseen vahvasti pelaavan ykkösketjun takana on turbulenssia – Manner Tappara-tappion jälkeen: ”Ykkösketju pysyy samana, muut ketjut haemme intuitiolla”

Toivottavasti Edmonton ymmärtää Puljujärven kehityksen kannalta tärkeimmän asian, eli jatkaa ainakin tämä kausi Kärpissä.

Mannerin valmennuksessa Jesse on kehittymässä taas huippupelaajaksi, itseluottamus kasvamassa tappiin ja pelaaminen on taas mukava nautinto, iloisuus ja itsevarmuus on palaamassa takaisin.

Puljujärvi on Kärppien ja SM liigan yksi parhaista jo tähän mennessä.