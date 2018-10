Kärppien edellisen tappion aiheuttanut SaiPa saapuu Raksilaan – Kurinpidon käsittelystä ilman lisärangaistusta selvinnyt Hakanpää: ”Haluamme revanssin”

Mitähän Hakanpää sitten väärin teki, niin hyvä ja puhdas taklaus kuin olla vain voi, tietää kun Hakanpää on kyseessä yksi 100 prosenttisesti liigan kovimmista puhtaista taklaajista.

Uusi sääntö on hyvä, sitä mutta ei osata tulkita Suomessa ja Kärpät on kärsinyt sen puutteesta vuosia eniten. Hakanpään taklaus kiekolliseen pelaajaan ei ollut myöhässä ja oli hätävarjelun liioittelua ja ihan väärin, kiekko oli juuri lähtenyt taklattavan lavasta, kuvassa 2 metriä mennyt.

NHL on näissä erittäin tarkka ollut jo muutaman vuoden ja siellä puhutaan alle sekunnin taklaus oikeudesta näissä puhtaissa taklauksissa.

Toivottavasti Kalpa pelaaja oikeasti saa 10 ottelun pelikiellon taklattuaan Pyörälän selkä ja laitataklauksesta, jossa yritti kaataa ensin ja jatkossa kyynärpää valmiina ylhäällä taklauksessa kaatuvan pyörälän päähän, tuhota Pyörälän kauden jos olisi osunut ei Pyörälä ikinä pelaisi mahdollisesti jääkiekkoa.

Toivottavasti korkella ollut kyynärpää ei edes hipaissut Pyörälään kun ensin täysillä laitataklaus, kokenut vahva Spede ei kaatunut Kalpa pelaajan toiveev mukaisesti kun kyynärpää pommi tuli päätä kohti se pelasti hänen pahalta telomiselta, jonka tekijä tunnetaan tyylistä kuumakallena.