Kärppämaalia vartioiva Patrik Rybár teki vuoden mittaisen jatkosopimuksen oululaisjoukkueen kanssa – Mika Pyörälä sivussa kuukauden

Kärppämaalia vartioiva Patrik Rybár on tehnyt vuoden mittaisen jatkosopimuksen joukkueen kanssa. Sopimus kattaa kauden 2020-2021.

Kärpät kertoi asiasta tiistaina päivällä verkkosivuillaan.

Slovakialaisvahti debytoi liigassa tänä syksynä. 26-vuotias Rybár on pelannut 17 liigapeliä, ja torjuntaprosentiksi on muodostunut huima 93,35.

Rybár kertoo joukkueen sivuilla viihtyvänsä Oulussa ja olevansa kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta.

– Minulla on hyvä olla täällä. Joukkuetoverit ja valmennus ovat huippuja. Ari Hilli on hieno maalivahtivalmentaja, joka on auttanut minua kehittymään.

Rybár kehuu maalivahtikollegaansa Justus Annusta.

– Justus on loistava joukkuekaveri ja hänestä on tullut hyvä ystävä. Toivon, että voimme yhdessä auttaa joukkuetta menestymään.

Urheilutoimenjohtaja Harri Aho ilmaisi myös tyytyväisyytensä kaksikkoon.

– Sekä Rybár että Annunen ovat molemmat osoittaneet kovan tasonsa liigan maalivahteina. Hienoa, että Patrik oli valmis sitoutumaan myös ensi kauteen meidän kanssamme. Hänellä on tavoitteena palata jossain vaiheessa takaisin Pohjois-Amerikkaan, ja hän uskoo, että Kärpät pystyy auttamaan tässä tavoitteessa, Aho sanoo joukkueen kotisivuilla.

Pyörälä sivussa kuukauden

Kärppien riveistä puuttuu keskiviikon HPK-ottelussa kokonaiset 11 pelaajaa sekä päävalmentaja Mikko Manner. Loukkaantumisten ja maajoukkuekomennusten vuoksi oululaisjoukkueen laaja pelaajarinki pääsee oikeuksiinsa, ja vastuuta on tarjolla monelle yleensä vähemmällä peliajalla olevalle.

– Kieltämättä lista on pitkä, mutta nyt isoa rinkiä tarvitaan. Pystymme paikkaamaan aukot huoletta omista A-nuorista, eikä tarvitse hommata äijiä jostain muualta, valmentaja Lauri Mikkola sanoi tiistain harjoitusten jälkeen.

Uusimpana nimenä sairastuvalle ilmoittautui HIFK-ottelussa loukkaantunut Mika Pyörälä, joka on poissa kaukalosta noin kuukauden päivät. Sen sijaan Lasse Kukkonen ja Sami Anttila ovat jälleen pelikuntoisia.

Keskiviikkona Kärppien kokoonpanossa ei ole ainakaan tiistain perusteella yhtään liigadebytanttia, mutta pari viimeistä kuukautta A-nuorten mukana ollut Tuukka Tieksola palaa edustusjoukkueeseen ja suoraan ylivoimaketjuihin.

– Hän on saanut lisää itseluottamusta pelaamiseensa ja ollut harjoituksissa hyvä. Hän pääsee ylivoimaketjuihin, koska se on hänen erikoisosaamisaluettaan, Mikkola lupasi.