Kärppäkasvatti Arttu Ruotsalainen johdattaa syksyn yllättäjän Raksilaan – Manner: "Hän on Ilveksen ilmentymä"

Liigakierroksen kärkikamppailu mitellään keskiviikkona Oulussa, kun Kärpät saa vastaansa syyskauden sensaatiomenestyjän Tampereen Ilveksen. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.

Kärppien sarjajohto on kutistunut kahteen pisteeseen. Kärkikaksikko Kärpät ja TPS ovat ottaneet sarjataulukossa hieman kaulaa kolmantena ja neljäntenä majaileviin Hämeenlinnan Pallokerhoon ja keskiviikkona etumatkan kavennusta yrittävään Ilvekseen.

Kärppien sarjajohdon perusta on läpi syksyn ollut äärimmäisen toimiva peräpää. Kärpät on päästänyt Liigassa ylivoimaisesti vähiten maaleja – peräti yhdeksän vähemmän kuin toiseksi parhaiten puolustava TPS.

Maalinteossa pikkupedot ovat onnistuneet tilastollisesti mallikkaasti, mutta selvää on, että hyökkäyksessä on puolustuspäätä enemmän haasteita.

Iso osa viimeistelyvastuusta (8 tehtyä maalia) on jälleen Mika Pyörälän ikääntyvillä harteilla. Ville Leskinen on osunut viidesti, mutta maaleista kolme tuli yhdessä pelissä. Nuoret tykit Aleksi Heponiemi ja Rasmus Kupari ovat molemmat viimeistelleet neljä kertaa. Sen jälkeen onkin hiljaisempaa. Esimerkiksi Jasper Lindsteniltä ja Nicklas Lasulta on lupa odottaa enemmän osumia.

Kärpillä käynnistyi nyt jo seitsemäs kolmen ottelun viikko. Hiljalleen kauden rasitukset alkavat näkymään myös oululaisjoukkueen kokoonpanossa. Keskiviikon kärkikamppailusta puuttuu kaksi tärkeää pelaajaa, kun Pyörälä ja Jani Hakanpää ovat sivussa viime peleissä tulleiden pikkukolhujen takia.

– Kummallakin on vamma, joka estää pelaamisen. Odotamme heitä takaisin kuitenkin jo lähiaikoina, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner toteaa.

Liigan piristysruiske

Ilves on ollut liigasyksyn todellinen piristysruiske. Sarjasijoituksen lisäksi Ilves on kerännyt kehuja viihdyttävällä hyökkäysvoittoisella pelityylillään. Tupsukorvat ovatkin tehtailleet toistaiseksi eniten maaleja Liigassa.

Tehojen myötä Ilveksen pelaajat ovat nousseet myös pistepörssin kärkipaikoille. Pörssikärjessäkin käväissyt Teemu Lepaus on tällä hetkellä sarjan neljänneksi tehokkain pelaaja. Hyvää taustatukea antaa kärppäkasvatti Arttu Ruotsalainen.

Oulusta Porin kautta Tampereelle päätynyt Ruotsalainen on noussut Ilveksen tärkeimmäksi pelaajaksi. Tupsukorvien ykkössentterin hyvät otteet poikivat myös maajoukkuekutsun marraskuun alussa pelattavaan Karjala-turnaukseen.

– Voi sanoa, että hän on tällä hetkellä Ilveksen ilmentymä, Manner kehuu 21-vuotiasta sentteriä.

Vuosikausia niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin hieman alamaissa rypeneestä tamperelaisryhmästä huokuu tällä hetkellä positiivisuus ja tekemisen meininki. Ouluun se saapuu vahvalla revanssihengellä, sillä Kärpät haki niukan 1-0-voiton aiemmin syksyllä Tampereelta.

Erikoistilannepelaaminen suurennuslasin alla

Sekä Kärpillä että Ilveksellä on hyvästä sarjasijoituksesta huolimatta vielä paljon ulosmittaamatonta potentiaalia. Erikoistilannepelaamisessa kummallakin on omat ongelmansa.

Kärppien ylivoimapelaaminen on tällä hetkellä luokatonta. Ylivoimaprosentilla mitattuna ainoastaan sarjajumbo Ässät on suoriutunut alkukauden pakkopeleistään oululaisia heikommin.

Kärpät on tehnyt viimeksi ylivoimamaalin viisi peliä takaperin Kuopiossa avauserässä. Sen jälkeen ylivoimamahdollisuuksia on kertynyt parisenkymmentä ilman tulosta.

Ilves on onnistunut ylivoimapelissä hieman Kärppiä paremmin, mutta tamperelaisten akilleenkantapää on alivoimapelaaminen. Ilvestä vastaan vastustajat ovat onnistuneet heiluttamaan verkkoa miesylivoimalla peräti 16 kertaa siinä missä Kärppien maaliin kiekko on saatu vain neljästi ylivoimalla.

Kärppien alivoimapelaaminen onkin ollut toistaiseksi sarjan ylivoimaisesti laadukkainta.

Kärppien kokoonpano illan Ilves-ottelussa:

1. ketju

Michal Kristof – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2. ketju

Sami Anttila – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Aleksi Mäkelä

3. ketju

Jasper Lindsten – Jasse Ikonen – Jyri Junnila

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4. ketju

Jari Sailio – Tino Metsävainio – Otto Karvinen

7. puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs