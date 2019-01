Kärpistä lähtöpassit saanut Jasse Ikonen löysi uuden seuran Helsingistä – palaa IFK:n riveihin

HIFK on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen hyökkääjä Jasse Ikosen kanssa. 28-vuotias Ikonen palaa IFK:hon pelattuaan puolitoista viime kautta Kärpissä.

Kärpät kertoi viikonloppuna purkaneensa sopimuksen Ikosen kanssa. Tällä kaudella Ikonen on pelannut yhteensä 24 ottelua, joista hänellä on taskussaan tehopisteet 2+4=6.

28-vuotias Ikonen liittyi Kärppiin kaksivuotisella sopimuksella kaudeksi 2017–2018. Hän pelasi viime kaudella 44 runkosarjaottelua, jossa sai tehopisteet 4+4=8. Pudotuspeleissä Ikonen pelasi 14 ottelua, joista sai tehopisteet 1+1=2.

Ikonen on pelannut IFK:ssa myös kausilla 2013–2017, joiden aikana hän teki 160 ottelussa tehot 38+30=68.

Ikonen on pelannut Liigaa myös JYPissä ja kasvattajaseurassaan KalPassa. Kaikkiaan Ikonen on pelannut Liigaurallaan 375 runkosarjaottelua tehoin 63+63=126.

– Jasse on tuttu mies IFK:lle ja hän halusi palata tänne. Me tiedämme, mitä häneltä saamme ja se on tasapainoista ja luotettavaa peliä illasta toiseen. Oli hienoa nähdä heti maanantaiaamuna, miten täynnä intoa Jasse on päästessään takaisin IFK:hon, kommentoi urheilujohtaja Tobias Salmelainen seuran verkkosivuilla.