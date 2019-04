Kärppien pitää palata peruspeliin, se riittää ihan hyvin, maalille maskia, poikittaista tulee koko ajanselkään, eikä tuomarit anna jäähyjä, mutta vaikka kesä menisi sairastellessa, iskuja joita HIFK antaa kyseenalaisesti on vain kestettävä, niitä tulee joka paikkaan.

Kärppien ei pidä itse varoa puhtaita kovia taklauksia, niitä joka paikasta, siellä on hyviä kohteita, heittäytyvät kyllä ja tuomareille itkevät, kovia puhtaita taklauksia, tämä HIFK vakiotuomaripari on arka antaa jäähyjä yleisön pyynnöstä siisteistä taklauksista, varmasti on seuraavassakin pelissä, menivätkö joukkueen kanssa syömään, keskittykää vain peliin puhtaasti, älkää lähtekö sikailuun mukaan, salomonit tulee HIFK ottaa Kärppien parhaat pois, Kärppien ihon alle, jota Etelän media kotijoukkueelta toivoi, Kärppien pinnan alle pääsemiseksi, silloin peli ei kulje kuten tänään kävi valitettavasti Kärpillä kauden huonoimpia pelejä, se on kyllä anteeksiantamatonta, välit pielessä ym.

Kärpät on niin hyvä joukkue, ettei HIFK pärjää vaikka saanut muualta vahvistuksia kauden lopussa muista joukkueista Etelästä.