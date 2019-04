Kärpille elintärkeän avausmaalin viimeistellyt Oskar Osala: ”Maalin tekeminen tuntui aivan helvetin hyvältä”

Lauantaina Kärppien ja HPK:n neljännessä finaalissa Hämeenlinnan Rinkelinmäen jäähallissa pelikello näytti 15.37, kun jäällä juhlineen Oskar Osalan helpotuksen saattoi aistia jäähallin piippuhyllylle saakka.

Pudotuspelien aikana vaisusti pelannut ja paljon parjattu hyökkääjä viimeisteli Kärpille elintärkeän tasoitusmaalin painavalla ja tarkalla rannelaukauksella ja nosti pikkupedot jälleen mestaruustaisteluun mukaan.

– Maalin tekeminen tuntui aivan helvetin hyvältä. Tuntui, että se oli paljon tärkeämpi osuma kuin HIFK-sarjassa tekemäni, Osala sanoi lähes herkistyen pelin jälkeen.

– Vaikka en tekisi maalejakaan, keksisin jonkin toisen tavan auttaa joukkuetta. Tuntuisi kamalalta, jos en pystyisi auttamaan mitenkään.

Osala on pelannut pudotuspeleissä monessa roolissa. Välillä paikka on nelosketjun keskellä, välillä kolmosketjun laidassa. Välillä kohtalo on karuin mahdollinen: katsomokomennus.

– Olen tottunut siihen. Pelasin KHL:ssä kolme vuotta todella sekavaa roolia, joten tämä tuntuu jopa kotoisalta.

Osala oli peleistä sivussa runkosarjan lopulla loukkaantumisen takia. Peliesitykset ovat antaneet olettaa vaasalaisen kärsivän vammasta myös pudotuspeleissä. Tuttuun tapaan Osala kiistää tämän.

– Kyllä minä olen ihan pelikunnossa.

Pudotuspelien aikana vastuu siirtyy näissä kysymyksissä kuulijalle.