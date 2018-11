Kärpillä tuoreita miehiä kokoonpanossa – Manner varoittelee helsinkiläisten vaarallisuudesta: ”HIFK on saanut valmistautua viikon rauhassa näihin peleihin”

Kärpät palaa tiistain voittoisan CHL-ottelun jälkeen Liigan pariin ja kohtaa Helsingin IFK:n kaksi kertaa vuorokauden sisällä. Ensimmäinen ottelu alkaa Raksilassa perjantaina kello 18:30. Uudestaan joukkueet kohtaavat heti lauantaina Helsingissä kello 17.00.

Joukkueet lähtevät otteluun hyvin erilaisista lähtökohdista. HIFK on ajautunut pieneen kriisiin ja hävinnyt seitsemän ottelua putkeen. Helsinkiläisten alamäki alkoi samoihin aikoihin, kun seura tiedotti, ettei päävalmentaja Ari-Pekka Selin jatka enää ensi kaudella. Vetovastuun ottaa Selinin apuvalmentaja Jarno Pikkarainen.

Tuoreita miehiä Kärppien kokoonpanoon

Tappioputken aikana HIFK on pudonnut sarjassa peräpäähän sijalle 12. Kärpät puolestaan lähtee peliin 11 pisteen sarjajohdossa. Oululaisten voittoputki Liigassa on yhtä pitkä kuin helsinkiläisten tappioputki. Näistä asetelmista Kärpät lähtee peliin luonnollisesti ennakkosuosikkina.

– Vähän sama juttu kuin Tapparan kanssa, ettei kannata paljon tuijotella sarjataulukkoa. Kärppien ja HIFK:n kohtaamisissa on aina klassikon ainekset. HIFK on saanut valmistautua viikon rauhassa näihin peleihin. He ovat päässeet varmasti yli tietynlaisesta häpeän tunteesta ja haluavat uuden suunnan kaudelleen, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner varoitteli.

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia tiistain peliin nähden. Tuoreina miehinä kaukaloon hyppäävät Tino Metsävainio, Jyri Junnila sekä vähälle peliajalle tiistaina jäänyt Sami Anttila. Perjantaina lepovuorossa ovat Jasse Ikonen sekä Jasper Lindsten. Kaksikko hyppää kaukaloon taas lauantaina.

Kärppien maalia vartioi perjantaina viimeksi nollapelin pelannut Jussi Rynnäs.

Tuore kärppävahvistus Oskar Osala ei pelaa vielä perjantaina. Osalan debyytin ajankohta on täysin pelaajasta itsestään kiinni. Luultavasti Osala esiintyy ensimmäistä kertaa kärppäpaidassa viikon päästä perjantaina vieraspelissä Kouvolassa, mutta huominen HIFK-peli Helsingissä ei ole myöskään täysin poissuljettu.

– Aion kysäistä harjoitusten jälkeen Oskun fiiliksiä, Manner sanoi.

HIFK:n tehohyökkääjä toipunut pelikuntoon

Kärppien kokoonpanosta puuttuu torstaina kahden ottelun pelikiellon saanut Otto Karvinen. Lisäksi Kärpät sai Liigalta 5000 euron sakot.

Kärpät on harjoitellut Zürich-pelin jälkeen pari päivää kovemmin kuin aikoihin. Sillä voi olla oma vaikutuksensa joukkueen viikonvaihteen esityksiin. Tiistain voiton hyvänolon tunne on ainakin päävalmentajan mukaan onnistuttu karistamaan harteilta pois.

–Seitsemän viikkoa piti himmailla harjoitusten suhteen, mutta nyt on mahdollisuus tehdä vähän kovemmin töitä.

HIFK saa illan otteluun yli kuukauden huililta tehohyökkääjä Erik Thorellin. Ruotsalainen on edelleen joukkueen toiseksi paras pistemies, vaikka on pelannut puolet vähemmän pelejä kuin muut.

Helsinkiläisten kokoonpanosta löytyy myös lähes kuukauden sivussa ollut yli kaksimetrinen puolustaja Joe Finley.

Kärppien kokoonpano perjantain HIFK-ottelussa:

1.ketju

Ville Leskinen – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Sami Anttila – Michal Kristof – Tino Metsävainio

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Jyri Junnila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä



Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen