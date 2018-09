Kärpillä tähtäimessä kauden ensimmäinen täysi pistepotti – Liigalta Kuparille pelikielto

Kärpät palaa kolmen vieraspelin jälkeen takaisin kotihalliinsa, kun se kohtaa HPK:n illalla Raksilassa. Oululaiset lähtevät metsästämään kauden ensimmäistä kolmen pisteen voittoa kello 18:30.

Kärpät kiersi viikonvaihteessa Itä-Suomessa. Perjantaina Mikkelistä irtosi voitto lisäajalla, mutta lauantaina Lappeenrannassa SaiPa oli maalin verran parempi Kärppien jäädessä nollille. Juuri maalinteko on tökkinyt kauden ensimmäisissä liigapeleissä, sillä Kärpät on tehnyt koko sarjassa kolmanneksi vähiten maaleja.

– Olemme pelanneet hyvää jääkiekkoa tulosta lukuun ottamatta. Yritetään parantaa maalintekoa nopeammilla laukauksilla ja maalille menolla, mutta eivät ne osumat pakottamalla tule, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoo.

– Viisikkotasolla peli on kuitenkin ollut parempaa kuin vuosi sitten samaan aikaan. Silloin tuli vaan niitä maaleja, Manner muistuttaa.

Hyvästä viisikkopelistä huolimatta Kärpiltä odotetaan tulosta maalien muodossa. Alkukierrosten nihkeys viimeistelyssä on kirvoittanut jo ensimmäiset mestaruuskrapula-vilahdukset mediassa.

– Tämä joukkue ei ole koskaan mestaruutta voittanut, joten ei tämä voi olla krapulassakaan, Manner kuittaa.

Uusittu alkushow

HPK on aloittanut kauden vahvemmin kuin moni odotti. Hämeenlinnalaiset ovat kaataneet muun muassa Tapparan. Neljästä pelaamastaan pelistä HPK on ottanut pisteitä yhtä vaille jokaisesta.

– HPK on pallopelin lainalaisuuksiin hyvin valmennettu joukkue. He pelaavat kiekkoa keskustaan ja hyödyntävät taustaa hyvin hyökkäysalueella. Eivät he vahingossa ole hyvin pelanneet, Manner näkee.

Illan otteluun Kärpät joutuu lähtemään ilman kakkossentteri Rasmus Kuparia. Kärppähyökkääjä sai Liigalta yhden ottelun pelikiellon taklattuaan lauantain SaiPa-ottelussa lappeenrantalaisten Anssi Löfmania päähän. Tilanteesta ei tuomittu ottelussa jäähyä, mutta Liigan kurinpitodelegaatio otti asian käsittelyyn ja päätti rangaista Kuparia.

Kuparin paikan kakkosketjun keskellä ottaa Jasse Ikonen. Myös Miska Humaloja palaa omalle paikalleen nelosketjun sentteriksi. Muuten kokoonpanossa ei ole juuri muutoksia. Maalilla aloittaa Veini Vehviläinen.

Vierasjoukkueen riveistä oululaisille tutuin pelaaja lienee vajaat pari kautta Kärpissä pelannut veteraanipuolustaja Arto Laatikainen, joka sai vanhoilla päivillään vielä paikan Hämeenlinnasta. Laatikainen luutiin vieraiden ykköspakkiparissa.

Raksilassa nähdään illalla ensimmäistä kertaa Kärppien uusittu alkushow, jossa hallin uudet kaukaloa kiertävät led-taulut ovat suuressa roolissa. Toteutuksesta on vastannut palkittu Oululainen NTRNZ media.

Kärppien ketjut illan ottelussa:

1.ketju

Jasper Lindsten – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Mika Pyörälä – Jasse Ikonen – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Sami Anttila – Michal Kristof – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa: Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs