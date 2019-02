Kärpillä painajaismainen Rauman-reissu – Lukko tarjoili sarjakärjelle 2000-luvun suurinumeroisimman tappion, luottohyökkääjä Pyörälä loukkaantui pahannäköisesti

Aina tulee huipuillekin se huonompi päivä. Toivottavasti Mika ei pahemmin loukkaantunut. Vaikka piste johto on iso, ei parane alkaa henkseleitä paukuttamaan. Noutaja on aina kulman takana, korvaamatonta ei ole, se pitää muistaa meillä kaikilla, ei pelkästään huippu-urheilijoilla. Voittaja muistetaan, ja siihen on vielä pitkä matka, runkosarjan voitto ei takaa mitään. Luotan Kärppiin, kulta meille Ouluun!