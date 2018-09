Kärpillä kokoonpanomuutoksia Lukko-otteluun – Kupari palaa kaukaloon, Lindsten sivuun

Kärpät yrittää jatkaa hivuttautumista kohti liigakärkeä illalla Raksilassa, kun kauden vaisusti aloittanut, mutta viime peleissä piristymisen merkkejä osoittanut Rauman Lukko saapuu Ouluun. Ottelu alkaa kello 17:00.

Kärpät on napannut hieman nihkeän alun jälkeen tällä viikolla kaksi kolmen pisteen voittoa. Tiistaina kaatui Hämeenlinnan Pallokerho Raksilassa ja torstaina Tampereen Ilves Hakametsässä. Kärppien verkkoon ei tehty kummassakaan ottelussa maaliakaan, joten Veini Vehviläinen on pitänyt verkon koskemattomana nyt yhtäjaksoisesti 158 minuuttia 48 sekuntia.

Jo ennen kauden alkua vahvaksi tiedetty Kärppien peräpää on muutenkin toiminut alkukauden aikana hyvin. Kärpät on päästänyt sarjassa toistaiseksi selvästi vähiten maaleja (8).

Hyökkäyspeli on sen sijaan ollut vaisumpaa. Kärpät on tehnyt vain 13 maalia – kolmanneksi vähiten Liigassa. Etenkin ylivoimapelaaminen on tökkinyt, sillä yhteen ylivoimamaaliin oululaisjoukkue on tarvinnut lähes 14 minuuttia pakkopeliaikaa. Sillä lukemalla Kärpät on Liigan häntäpäässä.

Lindsten sivuun, Kupari palaa kokoonpanoon

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia voitetun Ilves-pelin jälkeen. Yhden ottelun pelikiellon ja toisen pelin harjoitteluvapaan takia huilannut Rasmus Kupari palaa tutulle paikalleen kakkosketjun keskelle. Ykkösketjusta puuttuu Jasper Lindsten, jonka paikan ottaa tshekkihyökkääjä Radek Koblizek.

– Kierrätys ja fyysinen hyvinvointi, kärppäluotsi Mikko Manner kommentoi Lindstenin poissaoloa.

Kärppien maalilla jatkaa hyvään vireeseen päässyt Vehviläinen. Luukkuvahdiksi palaa tällä viikolla sairastellut Jussi Rynnäs.

Ilves-ottelussa Eemeli Suomen taklauksen alle jäänyt Sami Anttila ei sen sijaan pysty pelaamaan. Anttila loukkaantui Tampereella jo ensimmäisessä erässä, kun ohi luistelleen Suomen olkapää osui kärppähyökkääjää päähän. Suomi sai tempustaan Liigalta yhden ottelun pelikiellon, vaikka ottelussa tilanteesta ei tuomittu jäähyä.

Lukko-kapteeni palaa koirakopista isoon rooliin

Illan vierasjoukkue Lukko aloitti kauden vaisusti neljällä tappiolla. Kärppien tapaan raumalaiset ovat petranneet tuloskuntoaan tällä viikolla. Keskiviikkona kaatui Tappara Tampereella ja eilen Lukko haki voiton Sportista.

Neljän tappion jälkeen Lukon päävalmentaja Pekka Virta turvautui Tampereella radikaaleihin ratkaisuihin. Lukon veteraanipakit Janne Niskala ja Jyri Marttinen lensivät tylysti ulos kokoonpanosta. Tilalle tulivat 17-vuotias Ville Heinola ja 19-vuotias Antti Palojärvi.

Joukkueen kapteenin (Niskala) heittäminen ulos kokoonpanosta on raju päätös. Virta perusteli päätöstään tarkemmin Iltalehdelle antamassaan haastattelussa.

– Se oli do or die tilanne. Ei siihen liity draamaa, mutta ei se ollut helppo tilanne. Koitin perustella asiaa. Minulla oli tässä päätöksessä urheilujohdon ja seuran ihmisten tuki, Virta kertoi Iltalehdelle.

Eilen Vaasassa Niskala palasi kokoonpanoon seitsemänneksi puolustajaksi, mutta peliaikaa ei herunut sekuntiakaan. Kärppiä vastaan Niskala on merkitty ykköspakkipariin, mutta Marttinen on edelleen poissa kokoonpanosta.

Illan ottelussa nähdään liigakaukaloissa uusi elementti. Kultaisen kypärän lisäksi kaukalosta löytyy myös sininen kypärä. Kyseessä on Liigan sponsorin mukaan tuoma kypäräkategoria, jota pitää päässään joukkueensa paras U20-pistemies.

Kärpistä kypärää kantaa Aleksi Heponiemi tehoilla 1+3. Lukosta Linus Nyman tehoilla 1+0.

Kärppien kokoonpanot Lukko-ottelussa:

1. ketju

Radek Koblizek – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2. ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3. ketju

Jasse Ikonen – Michal Kristof – Tino Metsävainio

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4. ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7. puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs