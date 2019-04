Kärpillä illalla Helsingissä ensimmäinen ottelupallo liigafinaaleihin – Manner sotki jälleen hyökkäysvitjat, pitkään sivussa ollut Jussi Rynnäs palaa kokoonpanoon

Jääkiekkoliigan finaalipaikka on ensimmäistä kertaa Kärpille katkolla maanantaina Helsingissä. Ottelu alkaa Nordenskiöldinkadun jäähallissa kello 18.30.

Illan ottelu on Kärppien ja Helsingin IFK:n jo kauden 12 keskinäinen kohtaaminen. Pudotuspelisarjassa pelin järjestysnumero on kuusi. Kotitaika on edelleen välieräsarjassa murtamatta, sillä kummatkin ovat onnistuneet voittamaan kotiottelunsa.