Kärpät yrittää palata Raksilan illassa voittokantaan SaiPan kustannuksella – Helsingissä loukkaantunut slovakkisentteri Kristof odotetusti sivussa

Perjantaina Helsingissä ensimmäistä kertaa yli kahteen kuukauteen pisteittä jäänyt Kärpät palaa lauantaina kotikaukaloon, kun oululaiset saavat Raksilassa vastaansa Lappeenrannan SaiPan. Ottelu alkaa lauantaipeliksi poikkeuksellisesti kello 18.30.

Helsingin IFK:sta tuli perjantaina vasta toinen liigajoukkue, joka on onnistunut jättämään Kärpät pisteittä tällä kaudella. Aiemmin tempussa on onnistunut vain Tappara syyskuun lopussa. Kaikista muista 22 ottelustaan Kärpät on saanut vähintään pisteen – 18 kertaa peräti täydet kolme.

HIFK jätti Kärpät perjantaina myös ensimmäistä kertaa yli vuoteen nollille. Edellisen kerran pikkupedot ovat jääneet liigakaukaloissa ilman maalia lauantain vastustajaa SaiPaa vastaan syyskuussa 2018.

Sairastuvalla jo ahdasta

Kärppien kolmas takaisku Helsingissä oli slovakkisentteri Michal Kristofin loukkaantuminen. Kristof jäi punapaitojen Micke-Max Åstenin taklauksen alle ja tipahti välittömästi kivuliaana jään pintaan.

Hieman huonossa asennossa laidan vieressä olleen Kristofin peli päättyi siihen. Åstenille ei tuomittu jäähyä, mutta rangaistus laitataklauksesta ei olisi ollut vääryys.

Lauantaina Kristofin paikan kakkosketjun keskellä ottaa Jussi Jokinen Radek Koblizekin noustessa ketjun toiseen laitaan. Pitkästä aikaa Kärppien kokoonpanossa nähdään myös Aatu Räty, joka pelasi edellisen kerran miesten peleissä lokakuun puolivälissä.

Kärpiltä on lauantaina sivussa yhteensä kymmenen pelaajaa eriasteisten vammojen takia. Moni joukkue olisi moisen suman edessä pahassa pulassa, mutta Kärppien kokoonpanon laajuudesta johtuen kymmenen miehen puuttuminen ei keikauta kokonaisuutta päälaelleen.

Lauantaiaamuna kärppäleiristä ei uusien loukkaantuneiden vammoista tai toipumisennusteista hiiskuttu sanaakaan. Kärpät kuitenkin tiedottaa loukkaantumistilanteesta tarkemmin myöhemmin lauantaina.

Lappeenrantalaisten kausi vuoristorataa

SaiPa pelasi perjantaina Vaasassa, josta Sputnikit nappasivat 1-0-voiton. Ottelun ainoasta maalista vastasi keltapaitojen Toni Piipponen pelin viimeisellä minuutilla.

SaiPan kausi on ollut kolmijakoinen. Ensimmäinen kuukausi oli karmea ja lappeenrantalaiset valahtivat sarjataulukon pahnan pohjimmaisiksi.

Seuraavalla kolmen viikon pätkällä SaiPa keräsi liigajoukkueista eniten pisteitä ja lappeenrantalaiset nousivat jumbopaikalta peräti viidenneksi. Sen jälkeen tahti on jälleen hiipunut, ja SaiPa valahtanut sarjataulukossa sijalle yhdeksän.

Lappeenrantalaisten paras pistemies on ollut alkukauden peleissä slovakkihyökkääjä Tomas Zaborsky, joka mahtuu Liigan pistepörssissä nipin napin kymmenen parhaan joukkoon.

Kärpät ja SaiPa ovat kohdanneet tällä kaudella jo kertaalleen. Lokakuun alussa Lappeenrannassa pelatun ottelun vei nimiinsä Kärpät Jesse Puljujärven ja Aatu Rädyn maaleilla. Vieraat saapuvatkin Raksilaan revanssin mielessään.

Kärppien kokoonpano kello 18.30 alkavassa SaiPa-ottelussa:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila – #36 Jussi Jokinen – #29 Radek Koblizek

#27 Miska Humaloja – #52 Aatu Räty – #38 Aku Räty

#41 Jari Sailio – #51 Jesse Koskenkorva - #23 Julius Hermonen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #3 Jimi Jalonen

#4 Joona Huttula

Maalissa #42 Patrik Rybar, varalla #32 Joel Blomqvist