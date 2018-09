Kärpät viikonlopuksi Itä-Suomeen – Kanadalaispuolustaja Shaun Heshka liittyi taas joukkueen mukaan

Kärpät lähti torstaina kolmen päivän Itä-Suomen vieraskiertueelle. Ensimmäinen pysäkki on perjantaina Mikkelissä pelattava Jukurit-ottelu. Sen jälkeen matka jatkuu Lappeenrantaan, jossa Kärpät kohtaa lauantaina kauden hyvin aloittaneen SaiPa:n.

– Niillä on huomenna se trappi siellä, meidän pitää saada siihen kova vauhti! Hyökkääjäkin tarpeeksi alhaalta hei!

Kärppien päävalmentaja Mikko Mannerin sanat piiskasivat musta- ja keltapaitaisia kärppäpelaajia aamuharjoituksissa Raksilan jäähallissa, jossa oululaisjoukkue keitti vastamyrkkyä eteläsavolaista keskialueen ansaa vastaan.

Siihen samaan ansaan JYP lankesi keskiviikkona pahemman kerran, kun Jukurit puolusti Jyväskylän hurrikaanin Saffir–Simpsonin asteikolta kokonaan ulos.

– Aivan totaalisesti puolustivatkin, ei ollut JYPillä montaa paikkaa, Manner komppaa.

– Samaa on tulossa meitäkin vastaan. Siellä on hyvä ystäväni Pekka Kangasalusta nyt valmentajana. Olemme tunteneet siitä saakka, kun hän aikoinaan tuli junnuna Jurvasta Vaasaan. Jukurit on aivan valmentajansa näköinen: kurinalainen ja taisteleva.

Lappeenrannassa odottaa täysi tupa

Lappeenrannassa Kärppiä odottaa tupaten täysi Kisapuisto. Loppuunmyydystä ei voida puhua, sillä otteluun ei myydä irtolippuja lainkaan. Kaikki liput jaetaan kuluvan viikon aikana ilmaiseksi.

SaiPa on voittanut kolmesta pelaamastaan ottelusta jokaisen ja tehnyt lähes kuusi maalia ottelua kohden.

– SaiPa on aika samanlainen joukkue kuin mekin. He pelaavat sekä kääntävät peliä rohkeasti ja peli-ilo vaikuttaa olevan hyvällä mallilla. He ovat jatkaneet viime vuoden huippukauden jälkeen siitä mihin jäivät, Manner analysoi lauantain vastustajaa.

Heshka palaa kokoonpanoon

Kärpät lähti kohti Mikkeliä parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Vielä aamuharjoituksissa kanadalaispuolustaja Shaun Heshka ei ollut mukana, mutta Heshkan oli määrä liittyä joukkueen mukaan torstain aikana.

– Hänen pelaaminen perjantaina ratkeaa hänen olotilansa mukaan, Manner kertoi.

Mukaan lähtevät myös viime peleistä sivussa olleet Sami Anttila sekä Tino Metsävainio. Kaikesta päätellen oululaisten maalia vartioi Jukurit-ottelussa Jussi Rynnäs.

Kahden pelatun liigapelin jälkeen Manner näkee joukkueensa olevan hyvällä tiellä, vaikka puhdasta voittoa ei ole vielä tullutkaan. Kaukalossa on nähty pitkälti sellainen Kärpät kuin päävalmentaja ennen kauden alkua lupailikin.

Virheitä on lupa tehdä ja niitä on myös nähty. Hyvinä esimerkkeinä käyvät molemmat TPS:n Oula Palveen maalit tiistaina Turussa.

Ensin kärppäpakeista Mikko Niemelä ei saanut pidetty sen paremmin kiekkoa kuin miestäkään. Toisessa osumassa koko kärppäviisikolla oli kaasu pohjassa ja maltti hukassa.

– Virheitä saa tehdä, muttei me haluta tehdä virheitä virheiden perään. Silloinhan se ensimmäisen virheen tärkeä paikkaus on epäonnistunut, Manner muistutti.