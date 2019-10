Kärpät tuo tuoreita jalkoja illan Tappara-otteluun – Katkaiseeko Liigan tulivoimaisin joukkue oululaisten ennätyspitkän nollaputken?

Lauantain täyden liigakierroksen ehdoton kärkikamppailu pelataan Oulussa, kun sarjan ykkönen Tappara ja kakkonen Kärpät iskevät yhteen Oulussa. Ottelu alkaa lauantain peliksi poikkeuksellisesti kello 18.30.

Molemmat joukkueet pelasivat eilen etelässä, joten kumpikaan ei saa lepoetua kärkikamppailuun. Kärpät matkusti kotiin heti pelin jälkeen, mutta Tappara tulee vasta suoraan peliin.

Kärpät jätti perjantaina Jukurit nollille ja nappasi Mikkelistä täyden pistepotin mukaansa. Tappara puolestaan kärsi samaan aikaan kauden ensimmäisen tappionsa, kun Porin Ässät haki yllätysvoiton Hakametsästä voittolaukauskilpailun jälkeen.

Raksilan lauantai-illassa erilaiset putket voivat paukkua. Kärpät on pitänyt maalinsa puhtaana jo neljässä pelissä. Tappara puolestaan ei ole jäänyt pisteittä kertaakaan kauden 11 pelissään.

Illan iso kuva on hyökkäys vastaan puolustus. Kärpät on päästänyt keskimäärin 1,1 maalia ottelua kohden. Tappara puolestaan on tehnyt keskimäärin 4,1 maalia jokaisessa pelaamassaan ottelussa.

Joko kärppämaalin verkko heilahtaa?

Joukkueet kohtasivat edellisen kerran vajaat kolme viikkoa sitten Tampereella, jossa kotijoukkue ratkaisi pelin kolmannen erän kahdella salamamaalillaan.

Tapparan kolmosketjun laitahyökkääjä Sami Moilasen tuolloin ajassa 45:39 iskemä osuma on viimeisin maali, joka Kärppien verkkoon on Liigassa tehty.

Kärpät on pelannut sen jälkeen liigakiekkoa 234 minuuttia 21 sekuntia päästämättä maaliakaan. Oululaisilla on lauantaina mahdollisuus nousta Liigassa pisimpään maalinsa puhtaana pitäneeksi joukkueeksi.

Nykyinen ennätys 267 minuuttia 50 sekuntia on Liigan tilastodataa analysoivan Liigadata-sivuston mukaan JYPillä keväältä 2011.

Kokoonpanoon tuoreita jalkoja

Kärppien kokoonpanossa on odotetut muutokset perjantain Jukurit-peliin nähden. Mikkelin reissulta kotiin jääneet Michal Kristof, Radek Koblizek ja Jari Sailio palaavat odotetusti kokoonpanoon tuoden kolmet tuoreet jalat kaukaloon.

Pelaavasta kokoonpanosta putoavat hyökkääjät Sami Anttila, Jesse Koskenkorva ja Julius Hermonen.

Kärppien toimivin hyökkäysvitja on ollut alkukauden ajan Juho Lammikon johtama ykkösketju. Sen takana hyökkäysvitjoihin ei ole löytynyt vielä oikeita kombinaatioita.

Rädyn veljeksillä kemiaa on luonnostaan, mutta heillekään ei ole löytynyt täysin toimivaa kolmatta lenkkiä. Lauantaina on Jasper Lindstenin vuoro yrittää.

Peräpäässä on seesteisempää. Pakkiparit ovat vakiintuneet ja tolppien välissä Patrik Rybar ja Justus Annunen jakavat torjuntavastuun tasaisesti. Lauantain kärkikamppailussa on Rybarin torjuntavuoro.

Kirvesrinnat miehittävät pistepörssin kärkipaikkoja

Tapparan vahva alkukausi näkyy myös tilastoissa. Esimerkiksi Liigan pistepörssin kymmenen kärjessä on peräti kuusi kirvesrintaa.

Konkari Kristian Kuusela on piikkipaikalla Tyler Morleyn, Niko Ojamäen ja Kärpissä toissa kaudella Liigan maalikuninkuuden voittaneen Charles Bertrandin seuratessa perässä.

Lauantai-illan kärkikamppailun lipunmyynti on sujunut Ticketmasterin mukaan varsin hyvin samaan aikaan pelattavasta Suomen jalkapallomaajoukkueen karsintapelistä huolimatta. Raksila on illalla, jos ei loppuunmyyty, niin ainakin lähes loppuunmyyty.

Illan ottelussa kärppähyökkääjä Mika Pyörälä pelaa 600. liigaottelunsa. Vastaavaan ottelumäärään ovat yltäneet kärppäpaidassa aiemmin ainoastaan Lasse Kukkonen ja Ilkka Mikkola.

Kärppien kokoonpano Tappara-pelissä:

Hyökkääjät

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko – #9 Jesse Puljujärvi

#67 Jasper Lindsten – #13 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio - #52 Aatu Räty - #38 Aku Räty

#27 Miska Humaloja – #25 Tino Metsävainio – #21 Otto Karvinen

Puolustajat

#63 Jakub Krejcik – #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström – #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalissa #42 Patrik Rybar, varalla #30 Justus Annunen

