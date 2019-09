Kärpät teki tärkeän kiinnityksen – Justus Annuselle kahden vuoden jatkopahvi

Maalivahti Justus Annunen on allekirjoittanut jatkosopimuksen Oulun Kärppien kanssa. Uusi sopimus kattaa kaudet 2020–2021 ja 2021–2022.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho on tyytyväinen, että 19-vuotias huippulupaus halusi jatkaa uraansa Oulussa.

– Justus on erittäin lahjakas nuori maalivahti, jonka peli on ollut hyvällä tasolla Liigassa ja CHL:ssä. Hän on alueen kasvatti, jonka toivotaan olevan vielä vuosia meidän maalivahtimme. Hänellä on NHL-varaus, joten aika näyttää, milloin hän on sinne menossa, Aho kommentoi.

Annunen kertoo, ettei muut vaihtoehdot käyneet edes mielessä.

– Koko sopimushomma oli tosi helppo. Tiedän tämän olevan minulle paras vaihtoehto ottaa seuraava steppi eteenpäin. Mielelläni jatkan täällä seuraavat kolme kautta, maalivahti sanoi. Kaleva