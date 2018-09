Oulun Kärpät kertoo solmineensa kaksivuotisen jatkosopimuksen puolustaja Taneli Ronkaisen kanssa.

Lisäksi hyökkääjä Tino Metsävainion kanssa on solmittu try-outin perusteella kauden 2018–2019 kattava sopimus.

Vuonna 1995 syntynyt Ronkainen on edustanut Kärppiä kaudesta 2010 – 2011 saakka. Kaudella 2017 – 2018 Ronkainen iski 43 ottelussa tehopisteet 1+9=10.

Mestaruuteen päättyneissä pudotuspeleissä puolustaja pelasi joukkueensa kaikki 18 ottelua tehopistein 0+4=4.

– Taneli on noussut viime kausien aikana meidän runkopuolustajien joukkoon ja on hienoa, että oman seuran junioripolun kulkenut pelaaja jatkaa Kärpissä. Tanelilla on pelaajana varmasti vielä kehitysaskeleita otettavana ja hänellä on hyvä tulevaisuus edessä Liiga-kiekkoilijana, kommentoi Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho jatkosopimusta.



Haukiputaalainen hyökkääjä Tino Metsävainio iski viime kaudella Metsävainio iski Mestiksessä RoKin riveissä 50 otteluun tehopisteet 14+26=40 ollen joukkueensa paras pistemies.

Metsävainio on edustanut Kärppiä C-junioreista lähtien. Liigadebyyttinsä 21-vuotias hyökkäjä teki kaudella 2016 – 2017.

– Tino on pelaamalla ansainnut paikan jatkaa tämän kauden joukkueessa. Hän tulee olemaan meille varmasti sellainen pelaaja, joka auttaa joukkuetta eteenpäin, Aho kommentoi.