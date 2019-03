Kärpät tarjoili Jukureille kylmää kyytiä Mikkelissä ja teki runkosarjan piste-ennätyksen – Manner: "Ainahan jääkiekkoilussa unelmoi tuollaisesta pelin alusta"

Taisi olla Raksilan isännillä lauantaina Mikkelissä koston paikka tammikuisesta kotitappiosta, kun Kärpät voitti Jukurit maalein 0–6.



– Täähän on aivan karmeaa, Jukurien omistajiin kuuluvan kausikorttilaisen henkäisy viiden peliminuutin jälkeen kuvasi täydellisesti eteläsavolaista näkökulmaa Jukurien ja Kärppien jääkiekkoliigan kohtaamisen alkuhetkiin.



Voittaja ja Kärppien takoma yhden kauden piste-ennätys (133) runkosarjassa olivat selviöitä jo siinä vaiheessa, kun Jukurien ylivieskalaislähtöinen maalivahti Sami Rajaniemi oli kaivanut viidessä minuutissa verkostaan kiekot Lasse Kukkosen, Michal Kristofin ja Jussi Jokisen tekemien maalien jälkeen.

– Ainahan jääkiekkoilussa unelmoi tuollaisesta pelin alusta. Olimme siinä tehokkaita. Pitää kuitenkin muistaa, että viime kaudella johdimme täällä 5–1 ja jouduimme vielä jatkoajalle, muistutti valmentaja Mikko Manner nollavoiton jälkeen.



– Kauhea, kun te olitte kovia, heitti vettä kiukaalle Jukurien käskyttäjä Pekka Kangasalusta.



– Olimme vain tehokkaita. Tammikuussahan me vielä hävisimme teille Raksilassa, Manner vastasi.



– Joo, mutta meillä oli varmaan kymmenen eri pelaajaa siihen aikaan, Kangasalusta kuittasi.



Avauserä ehti muutamaa sekuntia vaille 13 minuutin kohdalle, kun pelissä pidettiin ensimmäinen SM-liigan mainoskatko. Siinä vaiheessa puolet ottelun katkoista oli tullut Kärppien maaleista.



Jokinen (2+0), Jasper Lindsten ja Tino Metsävainio napauttivat vielä maalin mieheen toisen erän puoliväliin mennessä.

"Olisihan se hienoa voittaa pistepörssi"



Kuuden maalin johtotilanteessa mielenkiintoisimmat hetket nähtiin päätöserässä, kun Manner antoi pistepörssin kärkeen palanneen Ville Leskisen vetää kaksi täyttä kahden minuutin ylivoimaa molemmissa viisikoissa pelaten. Toisessa pakkopelimiehityksessä Leskinen otti Lasse Kukkosen (1+1) paikan ja pääsi ohjaamaan kahdesti Aleksi Heponiemen mittatilaussyötöstä.



– Kun joku taistelee pistepörssin ja plusmiinustilaston voitosta (myös maalikuninkuudesta) ja on mahdollisuus tarjota siihen tukea, toki sen teemme, Manner perusteli.



– Se plusmiinus ei taida enää onnistua, kun (Nicklas) Lasu on samassa ketjussa ja on useamman plusmaalin jo edellä, hymähti kaksi syöttöpistettä (0+2) saanut Leskinen.



Hauska yksityiskohta Kärppien Ville-Valtteri Leskisen pistejahdissa oli avun saaminen jopa Jukurien leiristä, kun mikkeliläisjoukkueen pieksämäkeläiskasvatti Ville Elmeri Leskinen otti päätöserässä jäähyn korkeasta mailasta kolhittuaan täyskaimaansa.



Päätöserän tavallaan kolmesta peräkkäisvaihdosta huolimatta Leskisen peliaika jäi lukemaan 16.12. Maalipörssiin ei viidestä laukauksesta huolimatta tullut lisämerkintää, mutta tehopisteillä 28+27 Leskinen palasi pistepörssin kärkeen ohi KooKoon Malte Strömwallin.



Miten voimat riittivät kolmeen peräkkäiseen vaihtoon?



– Hyvinhän ne jaksoi. Kuviot eivät olleet toisessa viisikossa ihan selvillä, mutta joukkuekaverit yrittivät mukavasti auttaa minua.



– Olisihan se hienoa voittaa pistepörssi. En ole voittanut mitään sitten A-nuorten pistepörssin voiton, muisteli Leskinen, 25, kuuden vuoden takaisia aikoja.

Jukureilla ei ole ollut peleissään vähään aikaan käytännössä panosta, mutta silti paikallisradion peliselostusten loppuminen kesken kautta vaikuttaa varsin oudolta.