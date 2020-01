Kärpät-Tappara 3. erä: Päätöserä käynnissä - Kiriikö Kärpät kahden maalin takaa rinnalle?

Kärpät ja Tappara pelaavat parhaillaan kolmatta kertaa tällä kaudella vastakain. Raksilassa käynnissä olevassa liigapelissä Kärpät hakee kauden avausvoittoaan Tapparasta. Kaksi aiempaa peliä on kirjattu kirvesrintojen nimiin.

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia lauantain Ilves-peliin nähden. Yhden pelin levännyt Jussi Jokinen on pelikunnossa ja ottaa Aku Rädyn paikan kolmosketjusta. Neloslinjassa Tino Metsöävainio korvaa Jesse Koskenkorvan.

Muutoksilta ei säästynyt pikkupetojen puolustuskaan. Nuori Topi Niemelä huilaa ainakin Tappara-pelin Joona Huttulan noustessa pelaavaan kokoonpanoon. Kärppien maalilla pelaa edelleen Patrik Rybar. Nuorten MM-kisoista kotiutunut Justus Annunen on kuitenkin jo luukkuvahtina.

Keskiviikon peli on myös runkosarjan voittotaistelun kannalta tärkeä etenkin Tapparalle. Jos kirvesrinnat häviävät varsinaisella peliajalla, tippuu Tappara jo 13 pisteen päähän Kärpistä pelin vähemmän pelanneena.

1.erä

Ennen avauskiekon pudottamista Raksilassa muistettiin entistä kärppähyökkääjää ja Tapparan vuodenvaihteessa eläkkeelle jäänyttä toimitusjohtajaa Mikko Leinosta.

Ottelu on alkanut.

Kuten arvata saattaa ottelu on alkanut tasaisissa ja vauhdikkaissa merkeissä. Neljän minuutin jälkeen vieraiden viime ailkoina supertehokas ylivoima pääsi yrittämään avausosumaa Miska Humalojan jäähyn ansiosta. Pakkopeli kesti vain neljä sekuntia. Tappara ei tehnyt maalia vaan otti jäähyn.

Muutamaa minuuttia myöhemmin Tappara vihdoin pääsi testaamaan Liigan parasta alivoimaa, kun Mikko Niemelä otti pikkukakkosen.

Minuutissahan Niemelän jäähy kostautui. Tapparan ykkösylivoima jauhoi tyylikkään johtomaalin akselilla Kemiläinen-Kuusela-Karjalainen.

Jere Karjalaisen maali:

Avauserä on edennyt jo loppuolelle. Kärpillä on vaikeuksia Tapparan kanssa etenkin avauspelaamisessa. Kontrolloidut hyökkäykset eivät oikein onnistu ja peli on muutenkin hieman tukkoista. Isännillä on pitkä iltapuhde edessään.

Avauserää kuvasi hyvin Kärppien ykkösketjun saama vaarallinen hyökkäys, joka päättyi Mika Pyörälän huonoon syöttöön, jonka Tappara käänsi nopeasti vaaralliseksi ylivoimahyökkäykseksi.

Kärpät joutui alivoimalle Juho Lammikon pikkukakkosen seurauksena viimeisellä minuutilla. Kymmenen sekuntia ennen erän loppua Valtteri Kemiläinen vei kirvesrinnat jo kahden maalin johtoon ylivoimalla.

Valtteri Kemiläisen maali:

Ensimmäinen erä Raksilassa on pelattu. Erä meni niin tuloksellisesti kuin pelillisestikin vierasjoukkueelle.

2.erä

Toinen erä on alkanut.

Toisessa erässä ei ole vielä ihmeitä tapahtunut. Peli aaltoilee päästä päähän. Neljän minuutin pelin jälkeen Tappara pääsi jälleen pyörittämään tehokasta pakkopeliä, kun Jesse Puljujärvi sai pikkukakkosen mailan nostamisesta.

Patrik Rybar teki alivoimalla tärkeän torjunnan Olavi Vauhkosen laukaukseen ja hetken päästä Kärpät pääsi yrittämään kavennusta ylivoimahyökkäykäyksestä. Michal Kristofin laukaus pysähtyi kuitenkin tolppaan.

Vain hetki tästä ja Kärppien Jussi Jokisella oli avopaikka, mutta maalia ei nähty. Kärpillä on nyt kuitenkin henki päällä ja tekemisen meininki alivoiman päättymisen jälkeen.

Toinen erä on puolivälissä. Pelinkuva on nyt se, että Kärpät hyökkää ja Tappara puolustaa. Vieraat ovat lyöneet viime minuuttien aikana monta pitkää kiekkoa.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Valtteri Kemiläinen sai helpon jäähyn. Kärppien pakkopeli sai kyllä maalipaikkoja aikaan, mutta viimeistely oli vaikeaa.

Kärpät pääsi hetkeä myöhemmin jälleen ylivoimalle pitkän hyökkäyspään paineen päätteeksi. Kotijoukkueen ylivoima ei tuonut kuitenkaan tulosta. Tällä kertaa ei syntynyt edes maalipaikkoja.

Kaksi erää on pelattu ja Kärpät on edelleen kahden maalin takamatkalla. Isännät hallitsivat toista erää, mutta maalinteko ontui pahasti etenkin ylivoimalla. Erikoistilannepelaaminen onkin ollut kahden erän perusteella se suurin ero joukkueiden välillä.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut. Kärkiottelua seuraa 5605 katsojaa.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-2.