Kärpät takamatkalta metsästämään Mestarien liigan välieräpaikkaa – Heshka ja Ikonen palaamassa oululaisten kokoonpanoon

Kärpät pelaa tiistai-iltana Raksilassa kauden toistaiseksi tärkeimmän ottelunsa, kun pikkupedot taistelevat Mestarien liigan välieräpaikasta itävaltalaisjoukkue Salzburgia vastaan.

Salzburg voitti ensimmäisen kohtaamisen viikko sitten lukemin 3-2, joten pelin henki on illalla selvä: Kärpät tarvitsee vähintään maalin voiton päästäkseen jatkoajalle tai kahden maalin voiton edetäkseen suoraan välieriin.

Yhteismaalien ollessa kahden pelin jälkeen tasan, pelataan kymmenen minuutin jatkoaika. Mikäli sekään ei tuo ratkaisua, on edessä rangaistuslaukauskilpailu.

Heshka palaamassa kokoonpanoon

Oululaisjoukkue valmistautui Raksilassa aamupäivällä rauhallisissa tunnelmissa illan tärkeään otteluun. Jäällä oli koko joukkue lukuun ottamatta vasta vuodenvaihteen jälkeen palaavaa Jari Sailiota.

Viime peleistä loukkaantumisten takia sivussa olleet Shaun Heshka ja Jasse Ikonen osallistuivat harjoituksiin normaaliin tapaan. Ikosen pelaaminen Kärppien kolmosketjussa on varmaa, mutta Heshka oli vasta testaamassa pelikuntoaan aamujäillä.

–Tuntui ihan hyvältä. Pitää vielä jutella valmentajien kanssa, mutta vaikutti tosiaan ihan hyvältä, kanadalainen vakuutti poistuessaan kaukalosta.

Muita muutoksia kokoonpanossa ei ole. Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa maalinkin tehnyt Jyri Junnila on 13. hyökkääjä, jota päävalmentaja Mikko Manner aikoo peluuttaa alusta saakka.

–Junnilan takia olemme ylipäätään vain maalin päässä, joten hän ansaitsee paikan kokoonpanosta, Manner muistutti.

Tavoitteena tiiviimmät viisikot

Maalin takaa-ajoasema on Kärpille hyvä haaste, mutta ei todellakaan mikään mahdottomuus. Salzburg hallitsi kotiotteluaan viikko sitten, mutta Kärpät on osoittanut kauden aikana useaan otteeseen venymiskykynsä, eivätkä oululaiset olleet missään nimessä parhaimmillaan Itävallassa.

–Salzburg pelaa erittäin tiiviillä viisikolla ja me taas olimme edellisessä kohtaamisessa liian avonaisia. Meidän etäisyydet kasvoivat ja sen takia he olivat niin nopeita ja vaikeasti pysäytettäviä. Ykkösjuttu on tänään, että pystymme vastaamaan heidän tiiviyteen, Manner alleviivasi.

Kärpät on tehnyt muitakin taktisia muutoksia, mutta niitä päävalmentaja ei halunnut paljastaa.

–Heillä on Santeri Hilli maalivahtivalmentajana ja hän lukee nämä kaikki ennakkojutut pyrkien tietysti auttamaan omaa joukkuettaan parhaansa mukaan, Manner sanoi paljastamatta oululaisten salaisuuksia sen enempää.



Yleisö ei taaskaan löydä Raksilaan

Eilen Ouluun saapunut Salzburg on ollut viime tiistain ottelun jälkeen hyvässä vireessä voittaen jokaisen pelaamansa ottelun. Itävaltalaisjoukkueen valmennuksessa tiedostetaan, että Raksilassa vastaan asettuu erilainen kärppälauma kuin Itävallassa viikko sitten.

–Kärpät pelaa varmasti kotikaukalossaan aggressiivisemmin. He karvaavat varmasti enemmän ja ovat taatusti hereillä. Siksi jokaisen meidän pelaajan pitää lyödä parasta pöytään illalla, Salzburgin päävalmentaja Greg Poss sanoi CHL:n otteluennakossa.

-Näistä peleistä pitää osata ottaa ilo irti. Näistä hetkistä pelaajat ja valmentajat unelmoivat ja varsinkin kun nyt pääsee kotiyleisön eteen pelaamaan, Manner fiilisteli.

Mannerin mainostamaa kotiyleisöä ei tosin ole lippupalvelun mukaan tulossa paikalle kovin paljon. Katsomokartta paljastaa, että isoja katsomolohkoja on käytännössä kokonaan myymättä. Halli on tuskin edes puolillaan illan ottelussa.

Kärppien kokoonpano illan ottelussa:

1.ketju

Ville Leskinen – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Jasse Ikonen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jasper Lindsten – Miska Humaloja – Otto Karvinen

13. hyökkääjä Jyri Junnila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs.