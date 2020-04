Kärpät solmi sopimukset Aleksi Mustosen ja Cody Kunykin kanssa – katso koko sopimustilanne tästä

Oulun Kärpät on solminut pelaajasopimukset hyökkääjien Cody Kunykin ja Aleksi Mustosen kanssa.

Kunykin sopimus on yksivuotinen, Mustosen sopimus puolestaan ulottuu kevääseen 2022 saakka.

29-vuotiaalla Kunykilla on takanaan kolme kautta Liigassa. Kaudet 2017–2018 ja 2018–2019 hän pelasin Saipan riveissä. Kaudeksi 2019–2020 Kunyk siirtyi HPK:n paitaan, ja nousikin kauden aikana joukkueen ykkössentteriksi ja voitti HPK:n sisäisen pistepörssin tehoilla 10+39=49 sekä sisäisen tehotilaston lukemalla 16+.

Hän voitti myös koko Liigan syöttöpörssin ja jakoi pistepörssin kymmenennen sijan Tapparan Jere Karjalaisen kanssa.

– Olen pelannut nyt muutaman kauden Liigaa, ja tiedän, että Kärpillä on joka vuosi mahdollisuus taistella mestaruudesta. Kun sopimusta tarjottiin, sitä ei tarvinnut miettiä kahdesti. Tiesin, että haluan olla osa tätä organisaatiota. Sanoisin, että olen peliä tekevä hyökkääjä, ja pystyn pelaamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Teen kaikkeni antaakseni joukkueelleni mahdollisuuden voittaa joka ilta, Kunyk kertoo Kärppien tiedotteessa.

– Kunyk on osoittanut Suomessa pelatessaan kuuluvansa Liigan eliittipelaajien joukkoon. Hän on hyvä kahden suunnan keskushyökkääjä, joka pystyy tekemään myös tulosta, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kuvailee kanadalaishyökkääjää.

25–vuotias Mustonen on Jokereiden kasvatti. Pelicansia hän on edustanut kaudesta 2017–2018 lähtien.

Kaudella 2018-2019 hän teki Liigassa yhden kauden piste-ennätyksensä tehoilla 8+28=36. Kuluneella kaudella Mustonen oli Pelicansin sisäisessä pistepörssissä kolmantena tehoilla 9+17=26, kunnes helmikuussa siirtorajan kynnyksellä hän siirtyi loppukauden kattavalla sopimuksella SHL-seura Färjestad BK:n vahvuuteen.

Mustonen ennätti pelata 13 ottelua Färjestadissa ennen kuin kausi keskeytettiin. Tällä hetkellä hyökkääjä viettää arkeaan Lahdessa ja kertoo lähtevänsä hyvillä fiiliksillä kohti uutta kautta.

– Kun tuli tieto, että on sauma päästä Kärppiin, ja siellä on kiinnostusta, niin aika nopeasti siihen tartuin. Odotan kyllä, että seura menestyy. Joka vuosi siellä on kova jengi kasassa. Kova halu on voittaa ja menestyä joukkueena. Haluan itsekin onnistua ja ottaa ison roolin joukkueessa sekä päästä maajoukkueeseen ihan vakiopelaajaksi. Kärpät saa minusta kovasti töitä tekevän, luisteluvoimaisen ja voitontahtoisen hyökkääjän, Mustonen sanoo.



– Mustonen on iältään menossa kohti parhaita pelivuosiaan ja omaa kyvyn tehdä tulosta. Hän on myös hyvä erikoistilannepelaaja. Ominaisuuksiltaan Aleksi on erittäin kärppämäinen pelaaja, eli nopea, vahva ja luotettava, Aho kommentoi Mustosen ominaisuuksia.

Uusia julkistettavia nimiä kauden 2020-2021 joukkueessa ovat lisäksi puolustajat Ville Ottavainen ja Kasper Puutio. Molemmat puolustajat ovat Kärppien omia kasvatteja. Ottavaisen sopimus yltää kevääseen 2021 ja Puution puolestaan kevääseen 2022.

Kärppien sopimustilanne nyt:

Maalivahdit

Patrik Rybar 2021

Justus Annunen 2022

Joel Blomqvist 2023

Puolustajat

Ludwig Byström 2021

Shaun Heshka 2021

Mikko Niemelä 2021

Topi Niemelä 2021

Jaakko Niskala 2021

Ville Ottavainen 2021

Taneli Ronkainen 2021

Joona Huttula 2022

Kalle Loponen 2022

Kasper Puutio 2022

Miihkali Teppo 2022

Hyökkääjät

Jussi Jokinen 2021

Tommi Järvitalo 2021

Otto Karvinen 2021

Radek Koblizek 2021

Cody Kunyk 2021

Tino Metsävainio 2021

Mika Pyörälä 2021

Jari Sailio 2021

Zdenek Sedlak 2021

Julius Hermonen 2022

Jesse Koskenkorva 2022

Michal Kristof 2022

Aleksi Mustonen 2022

Aatu Räty 2022

Aku Räty 2022

Tuukka Tieksola 2022