Kärpät solmi luottopuolustaja Heshkan kanssa jatkosopimuksen – myös Huttula ja Järvitalo jatkavat

Kärpät on tehnyt monivuotisen luottopuolustajansa Shaun Heshkan kanssa yhden vuoden jatkosopimuksen, jonka myötä kanadalainen kiekkoilee Oulussa kevääseen 2021 asti.

Heshkalla on tällä hetkellä meneillään neljäs kausi Kärpissä. Tänä aikana 34-vuotias puolustaja on pelannut Liigan runkosarjassa 182 ottelua tehoin 29+74=103.

– Olen iloinen sopimuksesta ja siitä, että minulle on käyttöä täällä. Lapseni ovat varttuneet Oulussa, ja täällä on ollut hyvä olla, Heshka kertoo Kärppien tiedotteessa.

Lisäksi Kärpät on tehnyt 1+1-malliset sopimukset puolustaja Joona Huttulan ja keskushyökkääjä Tommi Järvitalon kanssa. Huttula on esiintynyt tällä kaudella Kärppien takalinjoilla 14 kertaa. Järvitalo puolestaan on Kärppien A-nuorten kapteeni.

– Huttula pelaa ensimmäistä kauttaan päätoimisesti Liigassa ja on noussut sille tasolle, että on ansainnut jatkosopimuksen. Järvitalo puolestaan on tällä hetkellä A-nuorten kantavia voimia, josta on kovaa vauhtia kehittymässä luotettava hyökkääjä Liigaan, urheilutoimenjohtaja Harri Aho kommentoi.